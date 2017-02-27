Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 20:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ірина_ написав:Головні коридори з прогнозу на 16–20 лютого 2026:

???
flyman
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 20:48

Всё верно. "Самый точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра". Кстати, угадал? Лень сверять.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 12:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім доброго дня. Підкажіть, будь ласка, які ризики брати налічку у банку? Брав раніше у обміннику на ринках, але зараз курс задрали у Запоріжжі до 45.5грн (це за нові сині), а у Райфайзені 44.18 віддають, але требе замовляти за день сумму. Сказали, що нові сині продають
kv60shabelsky
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:08

  kv60shabelsky написав:Підкажіть, будь ласка, які ризики брати налічку у банку? Брав раніше у обміннику на ринках

Дожили. В банке стало страшнее покупать валюту, чем на рынке.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:15

)))))))))))
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 16:41

https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/17/8025920/
Скоро курс може стабілізуватися або і трохи впасти. Розблокування траншу в обмін на розблокування нафтопроводу - схоже Україна знайшла больову точку в Орбана. Адже при подальших блокуваннях на трубу можуть випадково падати російські шахеди, а її ремонт буде не на часі
The_Rebel
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:50

Це тому, що у банках дають старі білі долари. А їх усі не хочуть приймати. Усі хочуть сині. А сині у банках рідко дають. Притримують для своїх. Бачив, взагалі, треш: у деяких обмінках 2 різних курси: сині продають дорожче, ніж білі. Ви таке бачили? Це просто жесть вже.
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 12:06

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

ДЕПОЗИТИ ТА КРЕДИТИ В УКРАЇНІ: ГРОШІ НАСЕЛЕННЯ Б’ЮТЬ РЕКОРДИ, А СТАВКИ ВЖЕ ГОТУЮТЬСЯ ДО НОВОГО СПАДУ

Лютий 2026 року приніс одразу кілька сильних сигналів для банківського ринку. Населення продовжує активно накопичувати кошти і в гривні, і у валюті, тоді як банки поступово входять у фазу зниження ставок після січневого рішення НБУ зменшити облікову ставку з 15,5% до 15,0%. Одночасно кредитування продовжує зростати, хоча темпи цього зростання поки що помітно слабші, ніж приріст депозитної бази.

ДЕПОЗИТИ: НАСЕЛЕННЯ ПРОДОВЖУЄ НАКОПИЧУВАТИ

У лютому гривневі депозити населення зросли до нового історичного максимуму — ₴ 969,9 млрд. За місяць приріст становив ₴ 30,3 млрд, а річний темп зростання прискорився до +19,9%, що є найвищим показником за останні 21 місяць. Паралельно валютні депозити населення збільшилися до $11,1 млрд у доларовому еквіваленті - це найвищий рівень майже за десять років — із весни 2015 року.
Фактично бачимо продовження двох паралельних моделей поведінки населення. Перша — накопичення гривні на рахунках і депозитах завдяки доходам, бюджетним виплатам і відносно високій номінальній ставці. Друга — збереження частини заощаджень у валюті як інструменту захисту від курсових та воєнних ризиків. Саме тому одночасне оновлення максимумів у гривневих і валютних вкладах не виглядає суперечністю — це скоріше ознака диверсифікації.
У корпоративному сегменті ситуація більш стримана. Гривневі кошти бізнесу у лютому дещо знизилися до ₴ 1,217 трлн, тоді як валютні депозити корпоративного сектору майже не змінилися й становили $10,0 млрд у доларовому еквіваленті. Тобто головний драйвер приросту депозитної бази зараз — саме домогосподарства.

СТАВКИ ЗА ДЕПОЗИТАМИ: НОМІНАЛЬНО ЩЕ ТРИМАЮТЬСЯ, АЛЕ РЕАЛЬНИЙ ДОХІД ОБМЕЖЕНИЙ

Середня ставка за новими гривневими депозитами населення (депозити та залишки на рахунках) в лютому становила 9,9% річних, що на 0,8 в. п. нижче, ніж рік тому. Якщо рахувати лише строкові депозити - то середня ставка тут вище 13,3%. Валютні депозити населення залишаються майже “символічними” за дохідністю — лише 0,9% річних.
Після оподаткування процентного доходу для більшості вкладників за ставкою 18% ПДФО + 5% військового збору, чиста дохідність гривневого депозиту опускається приблизно до 7,6% річних, тобто впритул до річної інфляції в 7,6%, яка була зафіксована у лютому. По строковим депозитам чиста доходність становить 10,3%. Інакше кажучи, депозит у гривні зараз радше зберігає купівельну спроможність, ніж дає виражений реальний прибуток.
На цьому тлі ОВДП виглядають сильнішими. У лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП на вторинному ринку становила 15,7% річних, що суттєво вище за банківські депозити як до, так і після сплати податків. Саме тому інтерес до держпаперів з боку населення зберігатиметься, особливо якщо банки і надалі поступово опускатимуть депозитні ставки.

ЩО ПОКАЗУЄ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕПОЗИТІВ І КРЕДИТІВ

Якщо брати лише операції резидентів у національній валюті, у банківській системі на кінець лютого було ₴ 2,19 трлн депозитів проти ₴ 0,92 трлн кредитів. Різниця становить близько ₴1,27 трлн. Це дуже великий профіцит ліквідності, який пояснює, чому банки не поспішають агресивно боротися за нові депозити високими ставками. Грошей у системі багато, а якісного попиту на кредит — помітно менше.
Саме ця диспропорція є однією з ключових характеристик нинішнього банківського ринку України. Ресурсна база зростає швидше, ніж кредитний портфель, а отже, конкуренція між банками за пасиви послабляється. Це залишає фундамент для плавного зниження ставок за депозитами у наступні місяці.

ЩО ДАЛІ

Найближчі місяці, ймовірно, пройдуть під знаком поступового зниження дохідності депозитів. Рішення НБУ знизити облікову ставку до 15%, а також зниження доходності короткосрокових ОВДП при первинних розміщеннях, вже задає відповідний вектор для всього процентного ринку.
Авжеж, у березні, на фоні зростання цін палива, пришвидшення інфляції та девальвації гривні, НБУ притримає подальше зниження ставки, але це не змінить загальний тренд.
Для вкладників це означає таке:
— гривневі депозити ще залишатимуться інструментом збереження грошей, але їхня реальна дохідність буде дуже обмеженою;
— валютні депозити й надалі виконуватимуть радше функцію “сейфу”, ніж джерела заробітку;
— ОВДП збережуть перевагу за дохідністю над класичними депозитами, особливо у гривні.
Ірина_
