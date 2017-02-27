Додано: Нед 22 бер, 2026 14:28

Посеред тижня не маю часу для викладення своїх думок. Крім того, тільки вихідні дні приносять якусь відносну паузу і безперервний процес змін призупиняється, щоб можна було спробувати щось розгледіти і спробувати подумати. Тому викладу своє бачення ситуації і можливого розвитку подій. Знаю, що ніхто не любить читати великі тексти, спробую викласти максимально коротко.

1 Розпочну з подій на БС, оскільки зараз це головний формуючий процес.

Як на мене, найголовнішим в тому що відбувається на БС є те, що там немає місця для планованих бізнес проектів і спекулятивних процесів, які задумувалися Трампом і його оточенням (свою думку щодо того як там планували заробляти гроші, я викладав). Оскільки особистих інтересів клану там не залишилося, а війна стала значною перешкодою заробляти гроші на всіх інших, уже запущених схемах і бізнесах, в оточенні Трампа виникла ідея необхідності завершення і це має вагу. Але є ще інтереси США (чи швидше англосаксів) які прийшли в рух і зайшли у фазу коли ще нічого зупинити не можна.

Результат всього, що відбувається в регіоні та довкола ще не дозволяє США мати сильну, переконливу позицію у зустрічі з Сі. Тому просто зупинитися і оголосити про свою перемогу Трамп не може. Війна буде продовжуватися. Енергетично і фінансово Китай ще не є в тому стані, який треба Вашингтону (Лондону?). Хоч певні сили вже запустили спроби контактів найвищого рівня і завдань з керівництвом Ірану через Лукашенка. Та найреальніша перспектива на наступний тиждень мінімум – продовження ескалації. Крім того, Пакистан продовжує нищити логістику між Китаєм та Іраном через Афганістан, а Ізраїль почав нищити логістику між Іраном і росією. Якщо справа дійде до знищення іранських електростанцій чи (та) висадки десанту на острів Харк чи (та) узбережжя, Іран, з великою імовірністю, продовжить нищити нафтову та газову інфраструктуру союзників США і переключиться на системи опріснення води (це не рішення влади Ірану чи командирів КСІР, це команда з Пекіну). Це викличе серйозну гуманітарну кризу в регіоні (немає роботи і прісної води),може спричинити серйозну міграційну кризу та нарешті розпочати енергетичну кризу у всьому світі. Аж тоді стане вимальовуватися вплив на світову економіку і фінанси. Якщо описане станеться, то наступного тижня. Імовірність висока. В планах тих, хто розпочав війну на близькому сході – або підімнути енергетику під себе, або зробити ресурс недоступним ні для кого. Тому варіант перетворити СА, ОАЕ, Кувейт, Катар і тд в те, чим вони були ще кілька десятиліть тому не лякає тих, хто дерегує і режисує це «шоу». Китай сподівається, що «союзники» США вплинуть на Трампа і все зупиниться. Але я переконаний, що Трамп уже не керує процесом, а Китай не бачить чи не вірить у кінцеву ціль всього що зараз відбувається на Близькому Сході.

Крім того, там є і чітко прослідковується інтерес Ізраїлю. Ізраїль чітко і впевнено вирішує своє завдання. І не в інтересах Ізраїлю, щоб все зараз закінчилося. А може й пустеля довкола, на якій можна будувати все з нуля і під себе їх теж влаштовує?

Гостра фаза конфлікту продовжиться, нафта і решта енергоносіїв буде рости.

2 Саміт Трамп – Сі

На мій погляд, в домовлені терміни не відбудеться (про що писав тиждень тому). Підозрюю, що цього тижня буде офіційно озвучено про перенесення зустрічі на невизначений період. Пекін зараз дуже уважно вивчає війну в Ірані і оцінює свої шанси на перемогу у війні з Тайванем. Переконаний, що вони вже не впевнені в цьому. А зараз вони не готові зав’язнути в довгому виснажливому конфлікті. Енергетична безпека піднебесної в критичному стані. Фінансові проблеми і боргова криза бізнесу перед бюджетом та перспективи бізнесу в умовах значного росту ціни сировин і відчутного падіння попиту на міжнародних ринках не дозволять Пекіну нарватися ще на якісь санкції, заборони та обмеження. Китай не може зараз обрушити піраміду росту реалізації BYDів Zeekrів e ctr. Внутрішній ринок завмер, реалізація в Азії вже падає через події в Ірані а США і особливо ЄС готові закрити двері. Чекають тільки причини. А 90% китайської продукції залежна від полімерів – продукту переробки нафти, яка дуже здорожчала і китайська рентабельність вмерла. А по нафті перспективи для Китаю сумні, якщо все буде йти як зараз. Китай спробував довести, що може поставити високотехнологічну економіку старого світу на коліна обмеживши постачання рідкоземів. Лондон вирішив показати, що може вбити дракона з допомогою банальної викопної нафти.

З огляду на це Сі може посилити допомогу своєму головному проксі – росії і значно інтенсифікувати війну в Україні. А можливо й підштовхнувши москву до нападу на країни Балтії. Поки бачу напад Китаю на Тайвань на протязі кількох найближчих місяців мало імовірним. Значно очевиднішим може бути агресія росії проти країн Балтії.

3 щодо Європейського Союзу.

Шанси на перемогу Орбана відчутно ростуть. ЄС починає пожинати плоди своєї безпорадності, байдужості, недалекоглядності і критичної залежності від москви та Вашингтону в минулому. Перемога Орбана спровокує серйозну політичну кризу в союзі. Програш Орбана призведе до відміни і оскарження ним результатів через «зовнішній вплив» і спровокує серйозну політичну кризу в союзі. Якраз на фоні цього всього в травні москва може й наважитися на вторгнення, наприклад, в Латвію (Естонія серйозно готується і поруч Фінляндія і решта вікінгів а в Литву треба задіювати Білорусію, а там Лукашенко в специфічних стосунках з Вашингтоном, може не погодитися). Приходить час Лондону і Варшаві показати чи вони чогось варті (цікаво буде глянути хто наважиться приєднатися першим: Франція чи Німеччина. Я ставлю на Париж).

4 щодо перспектив у нас.

Трамп дуже хоче призупинити конфлікт тут. Це дасть змогу вивільнити ресурс європейських країн на театр подій на БС і Китай та покращити відносини з москвою проти Китаю. Але цей розвиток подій не влаштовує … багатьох (особливо тих, хто не хоче в цугундер). Війна буде тривати. Допомога від ЄС заблокована на довго, щодо альтернативних 30 млрд поки тиша через продовження потоку новин про все нові антикорупційні та мародерські скандали і розслідування вже не тільки НАБУ і САП, але й СБУ і тд. З МВФ також ситуація погіршується через відкрите небажання закрити схеми оптимізації оподаткування чи відвертої несплати податків великим бізнесом шляхом дроблення і фопізації. Наші це подали як ПДВ на всіх (зрештою, метод перекручення вимог МВФ для їх захоронення і не впровадження – давня схема). Олії у вогонь підлив і скандал в Ощадбанку через маніпулятивне озвученням підозри заму (Олег Стринжа розкрив і наважився вголос озвучити про жахливі корупційні схеми в Ощадбанку та можливі аналогічні дії «подєльніків» Пишного в інших держбанках). МВФ в шоці і вимагає нарешті закрити всі схеми (включаючи контрабандні) і максимально задіяти внутрішні резерви фінансування бюджету. І тільки після того фонд згідний говорити про допомогу.

А ще ж треба пам’ятати, що в Угорщині не просто так були арештовані інкасатори з мільйонами валюти і золота незрозумілого походження. Зараз на днях, ближче до виборів, угорські силовики озвучать результати розслідування щодо цього. Впевнений, що озвучене дуже негативно вплине на імідж влади в Києві (куда ще більше, але кожного дня є щось нове), імідж України в ЄС та світі, імідж привладних політичних сил в європейських країнах, які мобілізують кошти платників податків в ЄС на допомогу україні, а ці кошти безбожно розкрадають десятками і сотнями млн…

Як підсумок. Ситуація в світі негативна, вплив на економіку і фінансову систему продовжиться. Ми продовжимо активно імпортувати інфляцію. Погіршення співвідношення імпорту і експорту продовжить девальвувати гривню. Монетарні методи НБУ стають все менш дієвими, відсоткова ставка знову втрачає зміст.

НБУ буде тратити резерви для покриття критичного імпорту та для валютного забезпечення корупційних схем привладного клану (попит на готівковому ринку росте).



Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час…