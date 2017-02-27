Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 березня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 344,35 млн. Це рекордна сума з початку 2026 року, яку регулятор за тиждень витратив на підтримку гривні. «Мінфін» писав, що міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили $54 753,4 млн. У лютому вони зменшилися на 5%. https://minfin.com.ua/ua/2026/03/21/170398034/
Партери поки що буксують з допомогою і за березень резерви впадуть ще більше ніж на 5%. В чому ідея так було збивати курс минулого тижня?
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 23 бер, 2026 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Станом на 1 березня загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, у банках України досягла 1 651 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше, ніж у лютому. За строками до погашення переважають вклади до запитання -70,8% усіх депозитів. Строкові депозити складають 29,2%, з яких близько половини - депозити до трьох місяців, ще частина - на період від трьох до шести місяців, трохи менше на термін до одного року та мінімальна частка припадає на депозити понад рік. https://delo.ua/news/suma-depozitiv-fiz ... rn-462328/
За роки війни депозити більш ніж подвоїлись. Економічний феномен.
fler написав:
vitaxa2006 написав:А що буде, якщо нам не дадуть кредит 90 млрд.?
Дадуть, питання вже вирішено, не зважаючи на окремі воплі.
З МВФ також пробуксовка, бо втомлені депутати не дуже хочуть голосувати взагалі і зокрема за узгоджені реформи.
Володимир Поперешнюк Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта) Держборг України сягнув $213 млрд! На його обслуговування — тобто просто для оплати тіла кредиту та відсотків — у 2025 році Україна витратила $25 млрд. Лише уявіть цю суму — це половина всіх податків, які збираються з українців! Тобто люди мають працювати половину свого часу лише для того, щоб повернути борги з відсотками. І, судячи з того, що уряд не планує зупинятися, а навпаки — прискореними темпами набирає нових кредитів, схоже, що незабаром українцям доведеться витрачати для цього весь свій час. Уряд потрапив у залежність від кредитів. Це — коли потрібно брати в борг, щоб повертати — а, точніше, відтягувати відповідальність за старі борги. https://nv.ua/ukr/opinion/podatok-na-ol ... 94051.html