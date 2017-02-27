Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 11:09

  orest написав:Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час…

Лучше на ютюбе
anduzenko
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:10

Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 березня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 344,35 млн. Це рекордна сума з початку 2026 року, яку регулятор за тиждень витратив на підтримку гривні.
«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили $54 753,4 млн. У лютому вони зменшилися на 5%. https://minfin.com.ua/ua/2026/03/21/170398034/

Партери поки що буксують з допомогою і за березень резерви впадуть ще більше ніж на 5%.
В чому ідея так було збивати курс минулого тижня?
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 23 бер, 2026 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:16

А що буде, якщо нам не дадуть кредит 90 млрд.?
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:58

дадуть...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:09

  Shaman написав:дадуть...

100% дадуть,хто ж воювати буде, гейропейци більше зацікавлені ніж ми)

*Відправлено з Чату
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:52

  vitaxa2006 написав:А що буде, якщо нам не дадуть кредит 90 млрд.?

Дадуть, питання вже вирішено, не зважаючи на окремі воплі.
fler
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 16:12

За курс 45 голова НБУ може отримати статтю за держзраду і наклеп на президента. А так голова і менеджери НБУ можуть заробити на курсових коливаннях, які контролюють. Вибір очевидний
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:32

а от з курсами сьогодні було цікаво
долар піднявся з 43,62 до 44,05 - 40 коп/шаг
євро взагалі з 50,28 аж до 51,17 - 90 коп/шаг

надто різкі зміни для одного дня. на це вплинув й стрибок євро/дол - з 1,15 до 1,16 - майже миттєво. що ще - подивимось далі.
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 17:34

я ж кажу - потрібна окрема гілка - Конспірологія (куточок для хворих)... жодна нормальна людина цими словами користуватися не буде...
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:02

Станом на 1 березня загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, у банках України досягла 1 651 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше, ніж у лютому.
За строками до погашення переважають вклади до запитання -70,8% усіх депозитів. Строкові депозити складають 29,2%, з яких близько половини - депозити до трьох місяців, ще частина - на період від трьох до шести місяців, трохи менше на термін до одного року та мінімальна частка припадає на депозити понад рік. https://delo.ua/news/suma-depozitiv-fiz ... rn-462328/

За роки війни депозити більш ніж подвоїлись. Економічний феномен.
З МВФ також пробуксовка, бо втомлені депутати не дуже хочуть голосувати взагалі і зокрема за узгоджені реформи.
Фінансова катастрофа на 7 млрд євро. Україну попередили про те, що вона як ніколи близька до зриву програми з МВФ https://biz.nv.ua/ukr/finance/mvf-finan ... 94111.html

А в цей час:
Володимир Поперешнюк
Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта)
Держборг України сягнув $213 млрд! На його обслуговування — тобто просто для оплати тіла кредиту та відсотків — у 2025 році Україна витратила $25 млрд.
Лише уявіть цю суму — це половина всіх податків, які збираються з українців! Тобто люди мають працювати половину свого часу лише для того, щоб повернути борги з відсотками. І, судячи з того, що уряд не планує зупинятися, а навпаки — прискореними темпами набирає нових кредитів, схоже, що незабаром українцям доведеться витрачати для цього весь свій час.
Уряд потрапив у залежність від кредитів. Це — коли потрібно брати в борг, щоб повертати — а, точніше, відтягувати відповідальність за старі борги. https://nv.ua/ukr/opinion/podatok-na-ol ... 94051.html
