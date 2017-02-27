Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 18:35

  Ой+ написав:...
А в цей час:
Володимир Поперешнюк
Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта)
Держборг України сягнув $213 млрд! На його обслуговування — тобто просто для оплати тіла кредиту та відсотків — у 2025 році Україна витратила $25 млрд.
Лише уявіть цю суму — це половина всіх податків, які збираються з українців! Тобто люди мають працювати половину свого часу лише для того, щоб повернути борги з відсотками. І, судячи з того, що уряд не планує зупинятися, а навпаки — прискореними темпами набирає нових кредитів, схоже, що незабаром українцям доведеться витрачати для цього весь свій час.
Уряд потрапив у залежність від кредитів. Це — коли потрібно брати в борг, щоб повертати — а, точніше, відтягувати відповідальність за старі борги. https://nv.ua/ukr/opinion/podatok-na-ol ... 94051.html

тут є певні викривлення. на обслуговування боргу, а саме на сплату відсотків, в 2025 році витратили 357 ярдів грн або 8,3 ярди доларів. багато, але це лише 15% від дохідної частини. до війни було 10%. й хто головні отримувачі - так, НБУ та банки (в першу чергу державні). тому частково це перекладання грошей з кишені в кишеню держави. й ще форумчани, що інвестують в ОВДП ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 19:43

Shaman Які викривлення? Написано ж, що не тільки %, а і тіла кредиту. Той же МВФ отримує не тільки %, а і тіло.
Ой+
  Ой+ написав:Shaman Які викривлення? Написано ж, що не тільки %, а і тіла кредиту. Той же МВФ отримує не тільки %, а і тіло.

Допустим, написано. Более интересно вошли ли в это обслуживание ОВГЗ с их сверхдоходностью. Потому, что если вошли, то много украинцев огорчатся, если начать платить меньше. И так вон уже не первый год стон, что доходность опять упала и нужно из ОВГЗ валить :mrgreen: Насколько эти украинцы работающие - это дело тёмное.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 20:24

moveton По валютним ОВДП українцям платять % наполовину менше чим МВФу. А що гривню утримують, то вже інші розрахунки. Майже трильйон грн на поточних рахунках взагалі значить, що за % не всі женуться.
Ой+
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 20:41

  Ой+ написав:moveton По валютним ОВДП українцям платять % наполовину менше чим МВФу. А що гривню утримують, то вже інші розрахунки. Майже трильйон грн на поточних рахунках взагалі значить, що за % не всі женуться.

По сравнению с чем расчёты по гривневым "другие"? Валютные - это небольшая часть внутреннего долга и ту Минфин уменьшает. Считал ли Поперешнюк гривневые он не сказал. Про сумму на текущих счетах вообще не понял связи. То, что Минфин позанимал, он у себя не маринует, а выплачивает бюджетникам и в итоге оно на текущих счетах и оказывается. И что?
moveton
