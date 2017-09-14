Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:21

  sashaqbl написав:.........
Тут ви вже неправі. Є дві комерційні діючі установки: російська і китайська.
Але по факту є купа діючих ММР: корабельні установки.
Тому технологія не є супер нова, і я не думаю, що при наявності попиту та політичної волі будуть проблеми з впровадженням.

Забыл о технологиях.
Как раз, когда говорят о микромодульных реакторах, то речь идёт именно о новых технологиях.
О другом топливе и другом охлаждении.
Так что, "технологія не є супер нова" это точно ошибка.
Наверное, нельзя просто в 100 раз уменьшить мощность и при этом в 100 раз уменьшить габариты, массу и требуемую для размещения площадь.
Иначе это уже давно сделали бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 бер, 2026 22:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:28

  Hotab написав:форум і розказувати про злочини росіян».

Если бы: он, не замечая бревно в своем глазу - Закон учил соблюдать :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 11735
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:32

  ЛАД написав:Наверное, нельзя просто в 100 раз уменьшить мощность и при этом в 100 раз уменьшить габариты, массу и требуемую для размещения площадь.
Напевно все таки не так
Один Гігават стандартної великої АЕС - 5-6 млрд___________200 000 м2
Один гігават SMR - ___________________4 млрд____________20 000 м2

Перевага не стільки у ціні, скільки в тому що зменшення потужності зосередженої в одній точці в рази - збільшує безпеку в десятки разів
+ краще 10 станцій кожна з яких буде забезпечувати 100 км навколо себе, ніж одна станція яка повинна забезпечити 300 км навколо себе...
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 23:17

Славко: подивитись в дзеркало Ірану

Славко: подивитись в дзеркало на яких умовах пропетляє Іран
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 23:33

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Наверное, нельзя просто в 100 раз уменьшить мощность и при этом в 100 раз уменьшить габариты, массу и требуемую для размещения площадь.
Напевно все таки не так
Один Гігават стандартної великої АЕС - 5-6 млрд___________200 000 м2
Один гігават SMR - ___________________4 млрд____________20 000 м2

Перевага не стільки у ціні, скільки в тому що зменшення потужності зосередженої в одній точці в рази - збільшує безпеку в десятки разів
+ краще 10 станцій кожна з яких буде забезпечувати 100 км навколо себе, ніж одна станція яка повинна забезпечити 300 км навколо себе...

Не понял табличку.
Объясните, пожалуйста.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 245682
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 450586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1184396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

