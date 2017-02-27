Додано: Сер 25 бер, 2026 15:35

orest написав: Навуходоносор написав: orest написав:

Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час…

Завжди є сенс (не зміст), навіть якщо ніхто не читає;).

Дуже дякую, слушне зауваження.

Ваші чудові дописи Орест спонукали мені покласти на бумагу те що крутиться в моїй голові рік, два а інколи і більше.По перше хто зараз при владі в США, це мародери в сенсі який вклала в це слово Айн Ренд. Вони не здатні щось створити, вони здатні тільки щось зруйнувати.Трам це така реінкарнація 4х1 Леоніда Ільіча, Карла Великого, Брунгільди Австразійської та Імператора Нерона)))З посмішкою я за рік чув багато думок що можна пережити/перетерпіти Трампа, особливо дивно це чути від досвідчених євреїв, які повинні добре пам'ятати гіркий досвід своїх предків котрі бажали пережити/перечекати Гітлера. Чому так багато євреїв залишилось в Німеччині після обрання Гітлера, бо одним з перших він заборонив вивід капітала. Тобто ти міг виїхати але без нічого. І вже рік я переймаюсь що Трамп запровадить щось схоже.Шо зближує росію та США Трампа останнім часом, бо США Трампа не менше чим росія хоче зруйнувати світовий порядок. Бо в США закінчилися гроші, закінчився дипломатичний вплив, єдине що залишилося це велика і гарно озброєна армія. Але для того щоб її вільно використовувати треба зруйнувати світовий порядок. І часу на це дуже мало, бо ще через пару років нашої війни, зброя що мають штати може перетворитися на мотлох.Більше року тому мені спадав на думку єдиний вихід як зупитини тіньовий флот - це створити капітана Немо який буде топити його по всьому світу. Але пост фактум бачу є і інший дієвий варіант. В подальшому удари без авторства будуть множитися як сарана, хто потопив це, хто взорвав те можна буде лише догадуватися але не бути впевнений на 100%. Дуже гарною ілюстрацією такої тіньової війни є книга "Народжений туманом".Що таке Іран, це країна десь схожа на СРСР де ідеологія вже почала відмирати, суспільні відносини деградували, органи влади корумповані. Припустимо це як СРСР перед афганською війною з власним колоритом. Правила жорсткі але від них можна відкупитися. І Іран йшов до остаточного розпаду суспільної ідеї, но...На мою думку для США ця війна помилка, можливо пастка, після легкої прогулянки у Венесуелі в когось зірвало дах від успіхів, а може там даху не було зовсім. Як би ця війна не закінчилася штати втратили обличчя. Це звісно не провал рашки в 22 та штатів в Афганістані але все ще триває... Штати не стійки у війні.Курди, ви їх згадували , гадаю вони отримають шанс створити свою державу, як всі народи які гарно та довго воюють, нас я додаю також до цієї групи. Історично це вестготи та остготи яки були мечем римської імперії періоду її закату, швейцарці, чехи.Такі країни як Саудівська Аравія, ОАЕ не зможуть довго існувати у світі в якому буде зруйнований світовий порядок. Хто їх буде захищати? аврмії найманців? Які потім візьмуть владу та створять власни країни як це вже було?Доречі, про російську армію найманців, Макіавеллі докладно описував чому армія повинна складатися не з наймайнців. І може я бачу те що мені хочется бачити, але армія найманців дуже повільно наступає та дуже швидко біжить, найманці можуть зрадити свого наймача, як це вже було багато разів в історії.Китай та Тайвань, моя особиста думка Китай не буде захоплювати Тайвань силою. Це можливо лише у виключних оставинах. Нам важко зрозуміти китайців, але припустимо це такий сенатор Палпатин який реалізовує тисячолітній план) Обставини його підіймають все вище і вище. Він поступово завойовує голоси по всьому світу. Я думаю що Китай отримає Тайвань по мандату ООН, я думаю це їх мета. Як це може статися коли США мають право вето? Ну просто треба вигнати США з ООН за ектремізм)) І я думаю це реально може статися. Більшість проблем для США створюють вони самі. Трамп зустрівся з корейським диктатором, з проксі Китая і таким чином підняв статус Китая.А тепер як це відноситься до всіх нас, звичайних людей які щось заробили в житті та намагаються це щось зберегти. Я не бачу в найближчий перспективі безпечних міст для капіталу ніде на землі. Я думаю ми повернемося в часи ленд-лордів (з опису Адама Сміта) секрет успіхів яких велика территорія з великою кількістю підданих залежних від них і відповідно готових об'єднуватися в армію і захищати свого лорда. В сучасному світі люди з мільярдами на рахунку, або в акціях, або в золоті більше не королі, вони перетворюються на мішень. На тамплієрів яких кинуть в костер, на єврєїв яких обдируть до нитки за право проживати на теріторії місцевих правителів, на античних нуворішей за рахунок статків яких поповнювалвсь казна.Ми живемо в час розпаду трьох імперій: росія, Китай, США. Можливо десь збережуться захишенні лагуни, але я бачу буремні роки де зберегти життя вже буде вдачою, а зберегти при цьому капітал - мистецтвом.Я ставлю на Європу, звісно з Україною. Здатну побудувати самодостатньу економіку. Завжди маючю позитивне сальдо торгового баланса. Зберігаючу здоровий глузд, відповідальність та порядність. Населення якої має тисячолітні традиції економити та примножувати статки.