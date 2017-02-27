Тут 📢Аналітики Dragon Capital видали макропрогноз на 2026-2027 роки. Прошу читати і не казати, що вас не попереджали.



Вводні такі:



«Наш базовий макроекономічний сценарій базується на припущенні, що активні бойові дії триватимуть у 2026–2027 роках, включаючи атаки на критичну інфраструктуру, пригнічуючи економічне зростання. Однак високі обсяги зовнішньої підтримки підтримуватимуть економіку та посилять військову спроможність України, зокрема через нарощування виробництва внутрішнього ОПК. Тривала війна на Близькому Сході негативно впливатиме на економіку України через посилення інфляційного тиску та зростання імпорту, проте загальний вплив буде обмеженим. В альтернативному сценарії стійкого перемир’я темпи економічного зростання будуть відносно стриманими через обмеження з боку пропозиції, в першу чергу робочої сили».



🗓️Ключові висновки:



📌Економічна активність сповільниться в умовах триваючої війни. За нашим оновленим прогнозом, темпи зростання реального ВВП у 2026 р. сповільняться до 1,5% р/р та до 0,5% у 2027 році, через негативні наслідки руйнувань критичної інфраструктури та дефіцит робочої сили.

📌Внутрішній ОПК стане ключовим драйвером економіки завдяки зростанню зовнішнього фінансування, компенсуючи зниження економічної активності в інших галузях. Зовнішня підтримка, зокрема в рамках пакету ЕС на суму 90 млрд євро, також посилить військову спроможність України і дозволить збільшити загальні витрати на ведення війни до $125 млрд у 2027 році.

📌Темпи зростання економіки залежатимуть від масштабу пошкоджень критичної інфраструктури. Відсутність нових руйнувань в енергетиці могла б прискорити зростання ВВП у поточному році на 2,0 в.п. до 3,5% р/р. Водночас можливе суттєвіше погіршення динаміки ВВП, якщо пошкодження інфраструктури виявляться масштабнішими.

📌Інфляція поступово знижуватиметься (до 7,1% на кінець 2026 року та 5,2% у 2027 році), при цьому додатковий інфляційний тиск формуватиметься, зокрема, через зростання цін на паливо.

📌Високі витрати на війну продовжують тиснути на державний бюджет: дефіцит бюджету становитиме близько $50 млрд у 2026–2027 роках, однак міжнародна допомога забезпечить його фінансування. Загалом у 2026–2027 роках Україна може отримати близько $95 млрд зовнішнього фінансування, при цьому зниження частки кредитів до близько 25% сприятиме борговій стійкості.

📌Зростання державного боргу буде помірним і він стабілізується на рівні близько 93% ВВП (без врахування фінансування по програмах ERA та USL, та за вирахуванням боргу перед росією).

📌Зовнішньоторговельний дефіцит залишатиметься рекордно високим і становитиме $57 млрд у 2026 році та $52 млрд у 2027 році через значні потреби в імпорті та втрати експортних потужностей.

📌Водночас зовнішня позиція залишатиметься стійкою завдяки значним обсягам міжнародної допомоги та скороченню відтоку капіталу з приватного сектора, що дозволить наростити резерви НБУ до рекордних $61 млрд у 2026 році та $70 млрд у 2027 році.

📌Стабільна ситуація у зовнішньому секторі та зростання золотовалютних резервів дозволить НБУ поступово повертатися до інфляційного таргетування та валютної лібералізації, зберігаючи контроль за курсовою динамікою. Ми очікуємо помірне послаблення гривні до 45,5 грн/дол. США у 2026 році та 48,0 грн/дол. США у 2027 році.

📌Наш базовий сценарій враховує негативні наслідки війни на Близькому Сході, зокрема зростання цін на нафту, проте передбачає швидке завершення бойових дій і повернення цін нафту до $70/барель.

Закріплення цін на нафту на рівні близько $100/барель в результаті тривалішої війни може додати близько 2 в.п. до інфляції в 2026 році та призвести до додаткового розширення зовнішньоторговельного дефіциту (близько $1,4 млрд), однак не становитиме загрози для зовнішньої стійкості та валютного ринку.

📌У альтернативному сценарії стійкого перемир’я економічне відновлення буде стриманим: попри різке зростання інвестиційного та споживчого попиту, обмеження з боку робочої сили та виробничих потужностей зумовлять зростання ВВП на помірні 3,5% у 2026 році та 5,0% у 2027 році., а незадоволений попит стимулюватиме імпорт і інфляцію