Додано: Нед 29 бер, 2026 09:45

З нового важливого:

1 оголошено дату зустрічі Трампа і Сі – 13 травня. Отже, до середини травня на БС має бути все як треба. Станом на зараз армія США закінчила перекидання морських піхотинців, десантників та ССОшників в регіон, але продовжує ще перекидати якісь підрозділи сухопутних військ. На авіабазі Fairford у Великобританії накопичено 23 стратегічних бомбардувальників: 8 шт В-52Н, 15 В-1В Лансер. На базі Mildenhall зосереджено 41 транспортник MC-130J Commando ІІ. Ці літаки мають системи малопомітності, плюс радари, які дозволяють летіти на над низьких висотах для проходження ППО ворога і закидання десанту і вантажів в глибокий тил. Ці літаки весь тиждень з заклеєними номерами і вимкненими транспондерами кудись літали по ночах. Всі F-35 з авіаносця USS G Ford,який відправився на ремонт на Крит, переведені на аеродроми Ізраїля, а в Перську затоку зайшов додатково авіаносець USS G Bush. Думав, що навіть є шанс, що фінальна частина розпочнеться ще вчора, але ні (можливо я не помилився щодо дати старту).

Крім того, в регіоні знаходяться наші інструктори і радники з питань ефективного застосування системи ППО Петріот та протидії дронам і правильного використання правильних РЕБ для максимально ефективної протидії «нищівної відповіді КСІР». Чекати залишилося дуже не довго.



2 відбулася значна активізація дипломатичної діяльності Туреччини і Пакистану. До інтересів і цілей Вашингтону (не Трампа), Трампа і Ізраїлю додалися інтереси і сподівання Ердогана і Пакистану як двох найбільших регіональних армій. Цей тиждень в цьому плані буде дуже цікавий. Ну і події останніх днів дають всім можливість чітко усвідомити, що якщо нація-держава не має сильної армії, яка готова якісно і миттєво виконувати свої головні функції, то така нація не може розраховувати чи сподіватися на те, що її будуть поважати, цінувати чи рахуватися з її думкою. Всі країни-монархії регіону, які на надприбутки від вуглеводнів набудували хмарочосів і фонтанів в пустелі, накупляли сотні дорогих гіперкарів і винищувачів п’ятого покоління, але не мають ким і не знають як їх використовувати, знаходяться на межі зникнення чи повернення в стан 50-60х минулого століття. Виявилося, що вони не партнери а банальні інструменти чи об’єкти політики сильних і цинічних.



3 саміт міністрів закордонних справ G-7 остаточно сформував і окреслив позицію теперішнього (і багато в чому майбутнього) Вашингтону щодо всіх і всього, а особливо щодо ЄС. Ще при першому президентстві Трамп наголошував на тому, що США готові співпрацювати з регіональними лідерами і кожен регіональний лідер має сформуватися самостійно, визначитися з своїм баченням і вирішувати самостійно ВСІ регіональні проблеми. Рубіо максимально чітко дав всім зрозуміти, що США мають свої першочергові пріоритети. Якщо у ЄС першочергові пріоритети трохи інші, то ЄС мусить САМОСТІЙНО їх досягати, США допоможуть (якщо це їхні пріоритети другого ешелону), але тільки допоможуть. І адміністрація у Вашингтоні не дозволить нікому маніпулювати ні Штатами ні громадською думкою виборців в ЄС (в даному випадку), ні позицією інших спільних партнерів в світі. ЄС необхідно ВЖЕ І ЗАРАЗ зайнятися своїми проблемами і перестати інфантильно шукати допомоги на стороні (якщо сил бракує то час нарешті шукати компроміс). І рибку з’їсти і на «качельках покататися» більше не вийде.



4 абсолютно те саме зараз відбувається і щодо України (чи, швидше, привладних сил в країні). США мають свої пріоритети. Більше ніж роблять робити вони не будуть. Також Рубіо дав зрозуміти, що ніхто не збирається далі терпіти маніпуляції і брехню від Зеленського і його оточення. Більше того, ніби у Вашингтоні прийняте остаточне рішення ввести санкції проти всіх в Україні, хто з 2019 року займається корупцією і розкраданням держбюджету а з 2022 року займається мародерством. Дивним чином сталося так, що це все найближче оточення Зеленського в парламенті, кабміні, ОП і не тільки. А санкції передбачають арешт закордонної нерухомості, рахунків в банках, крипто гаманців і тд і тп (вся інформація в ФБР, ЦРУ, МІ6 і інших спецслужб є). Санкції будуть введені літом (якщо Київ не почне робити те, що пообіцяв Вашингтону). Колись переговори щодо ОСОБИСТОЇ безпеки велися через Ватикан та Британську королівську родину. Обидві площадки закриті і результату не дали. Вашингтон і Брюсель не просто проти, а категорично проти. Залишається БС, який ще в 2023 році був готовий прийняти. Як зараз – сказати важко, адже позиції і вплив монархів СА, ОАЕ, Катрару, Кувайту, Оману і тд дуже змінилися. Але президент особисто там і зустрічається з усіма.

3.14дари активізувалися. Ситуація на фронті складна. Від ЗСУ зараз буде залежати дуже багато, а якщо політична криза переросте в управлінський колапс і повну безпорадність «гілок влади», в теперішньому їх ганебному і неприпустимому стані,то й абсолютно все.



5 США Метою всіх подій на БС є повний контроль англосаксів над нафтою регіону. Або зробити цю нафту недоступною нікому на пару років. США мають свою нафту, а при ціні 150 чи 200 нафтовидобувні компанії штатів будуть Трампа в попу цілувати і заробляти надприбутки. Плюс венесуельська. ЄС має свою і купить в США а Китай буде мати важкодоступну з раші, при цінах які зроблять zeekr BYD end ctr катастрофічно збитковими. При таких цінах на нафту китайська економіка розвалиться на дрібні друзки. Мета Вашмнгтону (Лондона?) зробити нафту макс дорогою до зустрічі з Сі. Тому зустріч і перенесли на 13 травня а 3 квітня США почне наземку, мабуть... При відповіді Ірану, яка знищить видобуток енергоносіїв в регіоні не станеться нічого, щоб перечило одному з початкових варіантів наслідків війни. БС пару десятків років тому був пустелею. Пару років побуде знову. А потім Ізраїль і, можливо, Туреччина відбудують все красиво під себе. А за той час Індія, Пакистан стануть відданими вірними союзниками англосаксів (Лондон ще недавно там був). А Пекін або стане слухняний, або КНДР його майбутнє.

Трамп зробив те, що давно треба було зробити і на що не наважувався і б зараз не наважився жоден президент. Тепер, коли процес запущений і потрібен вже інший тип керівника, Трампа відсунуть в сторону в листопаді. Процес уже запущений. Виборців підігрівають не тільки цінами на АЗС, але й акціями на кшталт вчорашніх і вони стануть тепер регулярними.



6 економіка. Виглядає на те, що нафту по 150 а може трохи й вище ми таки побачимо. Євро має всі шанси наблизитися до 1,1 а золото - пірнути під 4000, БТС прогнозувати взагалі не пробую, там потенціалу падіння, як у москалів дурості… В нашій економіці, нажаль, від нас нічого не залежить. Все буде залежати від ЄС і їх готовності нарешті взяти ініціативу по вирішенню проблем Європи в свої руки і почати активно і по справжньому діяти. Гривня має шанс не впасти нижче 45 (але зараз це виглядає трохи фантастично)…



Протягом квітня все, чи майже все, стане зрозуміло…