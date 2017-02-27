Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 11:08

  orest написав:
  Shaman написав:а оце цікава думка. це власні роздуми, чи це десь обговорюють? є джерела? вплив на Китай нелінійний й складний, як саме вплине дорога нафта - питання відкрите. якраз має стимулювати зелений перехід... але в Китаї багато власних проблем, й будь-які шоки будуть викликати їх погіршення...

Власні і я давно про це пишу. Нафта для Китаю це не тільки джерело енергії (вони мають вугілля і Монголію) а сировина для полімерів і пальне для армії. Перечитайте що писав, я все пояснював і про полімери і про економічні проблеми Китаю, рентабельність китайських промислових гігантів і тд.
Але гілку Дяді Саші читають, навіть в такому її стані. І я вже багато своїх думок чуть не дослівно чув від поважних експертів :D
Щодо корупції і мародерства Ви мабуть сліпий, чи зовсім не задіяні в економіці країни чи якомусь виробництві. Такого як є зараз не було ніколи навіть близько, а враховуючи що йде війна...
а от тут можемо подискутувати, без жартів. я дотичний до того, як працюють фірми - й що саме є таке, чого не було раніше (окрім хабарів в ТЦК)? а от чого немає, я можу навести перелік...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 11:09

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:пов'язано з кількістю студентів чоловічого віку 30+, які не дуже регулярно ходять на лекції...

Їх було в рази більше в 2022-23 рр. і цілком було достатньо того, що вони офіційно платили в касу унівеситету.

університету може й достатньо, а комусь особисто - й ні. я без жартів, подивиться, кому з вашого начальства раптово перестало вистачати коштів чи навпаки, раптово з'явилися...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:upd про ТЦК давайте не будемо - ми ж розуміємо, в чому причина. й ця корупція дуже до вподоби багатьом пересічним...

Особистий досвід показує, що від позиції начальства обсяги корупції дуже сильно залежать. Особисто стикався з 3 позиціями:
1. Категорично проти, тоді 1-5% обраних заплатять через знайомих, а частіше попросять за принципом "я тобі послугу, ти - мені".
2. Керівництво закриває очі. Тоді платять за те, що можна отримати безкоштовно, 10-30% найбільш лінивих і "мажорів".
3. Керівництво вимагає корупцію, дає плани скільки треба передати по вертикалі, хоче щоб платили 95%. За таких умов я особисто змінив місце роботи.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 11:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я без жартів, подивиться, кому з вашого начальства раптово перестало вистачати коштів чи навпаки, раптово з'явилися

Я б не писав тут, якщо б це стосувалось 1 університету чи сугубо Закарпаття. Ситуація суттєво змінилась в різних університетах в різних регіонах в 2024. Це якось повязано із ручним розподілом фінансування і об'єднаннями, але я не знаю і не хочу знати деталей.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 11:14

  Дюрі-бачі написав:
й правильно зробили. мені пощастило, я стикнувся з 1). й майже не було навіть другої частини пункту...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 11:15

мені такі висновки не підтвердили. а об'єднання так, адміністративне керівництво залишається без доходів - може спробувати як в останній раз...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:Нам кінець мав настати ще на початку 2022го, але вже початок 2026...

Не мав, бо з липня 2022 нас почали фінансувати. Згадайте травень-червень 2022, коли в НБУ просто почали друкувати гроші. На друці ми б і року не протримались. І якщо без форс-мажорів (як от введення санкцій США), то до кінця 2027 фінансування буде і тому кінець не має настати.
В контексті даної теми одним із основних індикаторів кінця можна вважати подвоєння курсу щомісяця протягом 3+ місяців підряд.
Дюрі-бачі
