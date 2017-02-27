Точно не ваші....
Це БІЗНЕС зробив, а не виші розробили дрони..
До речі в тих дронах наукової складової - менше 5% ( ми ж все купуємо), там основна цінність в ДОСВІДІ отриманному нашими військовими на фронті...
Додано: Нед 29 бер, 2026 13:30
Додано: Нед 29 бер, 2026 13:37
Напевно, практиків?
П.с. Я думаю, що мається на увазі не всю науку розігнати мітлою, а ту яка не може себе окупити або дати який практичний вихлоп у осяжному майбутньому. Іншими словами, якщо перед державою зараз стоїть питання виживання, то наука не може собі дозволити займатися дослідженням біорозмаїття в палеозої або питаннями злиття галактик та впливом цього явища на народження нових зірок.
На жаль, подібні важливі для науки питання можуть собі дозволити досліджувати лише багаті країни або хоча б країни не у стані війни
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:01
Я противний дуже вже кардинальних змін...
Тому так
1 В першу чергу ( в бідній Державі) треба вкладати кошти не у фундаментальні розробки які коштують багато а вихлору не дадуть найближчих 50 років( ба більше, як тільки розвинуті країни побачать що є науковець з фундаментальним проривом-то ніякі дії України цього науковця не зупинять від переїзду туди де йому запропонують кращі умови для його наукової діяльності)
А вкладати у те що дасть вихлоп ВЧОРА
2 І якщо вихлоп(економічна доцільність буде) то навіть постановка оповідання про корупцію в науці буде виглядати дивно..
Яка різниця скільки і куди витратив НАУКОВЕЦЬ , якщо суспільство отримало БІЛЬШЕ.
А так, коли звязку між
отримав-дав віддачу
Немає
То в науці постійна склока, бо комусь (такому самому нездарі) дали більше бо він (одружений на дочці ректора, а той кому дали менше на дочці проректора...)
Додано: Нед 29 бер, 2026 18:16
Саме це я й мав на увазі. Спочатку військо і активна частина населення зупинили навалу а тоді вже почалася допомога.
Зараз також є і буде допомога (при умовах, які описав) і кінця нам не буде (через ціну нафти точно).
До 2022 року ми мали величезний людський потенціал, майже унікальне географічно-логістичне розташування, величезний аграрний потенціал, значний профіцит електроенергії, різноманітні корисні копалини (вже розвідані і готові до експорту і ще недоторкані в землі) і тд і тп. Ми були цікаві для ЄС і не тільки. Але це все зруйнували варвари зі сходу і безпринципні покручі всередині.
Зараз ми не маємо нічого з того, але ми маємо щось значно цінніше – ми маємо ЗСУ. Найсильнішу і найефективнішу армію в Європі. Одну з найсильніших армій у світі (а при передачі їй відповідних високотехнологічних і потужних інструментів вона може підняти свій рівень в рази в дуже короткий термін, майже миттєво). Її теж хотіли зруйнувати (мабуть всі ще пам’ятають звільнення, відсторонення, усунення ключових генералів). Але ЗСУ і активна частина населення продемонстрували здатність вистоювати і перемагати в різних умовах і з різним ворогом. Змародерені кошти і можливості максимально покриваються внутрішнім ресурсом через волонтерів і відповідальний бізнес (до речі, волонтерський рух теж пережив кілька спроб руйнування і дискредитації). В парадигмі сучасного світу де діє право сильного і виживає тільки той, хто може твердо і рішуче постояти за себе тільки ЗСУ складає найвищу цінність для розм’яклої, деградованої Європи (генерал Залужний втовкмачує це в голови тих, хто в Європі приймає рішення з моменту «вислання» в Лондон). Майже впевнений, що до них дійде…
П.С. Ми в стані війни, справжньої і жорстокої, тому курс гривні немає жодного стосунку до кінця чи якого не будь впливу на його настання. Це тільки один з симптомів і то не найголовніший і не найочевидніший.
Додано: Нед 29 бер, 2026 18:52
ИМХО у війні найважливіше це економіка. Коли нема грошей (справжніх, за які можна імпортувати технології) то воювати майже неможливо. А основна об'єктивна ознака скорого закінчення грошей - це неконтрольований ріст курсу, як в 90-і.
