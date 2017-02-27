Додано: Нед 29 бер, 2026 18:16

Дюрі-бачі написав: orest написав: Нам кінець мав настати ще на початку 2022го, але вже початок 2026... Нам кінець мав настати ще на початку 2022го, але вже початок 2026...

Не мав, бо був ЗВР, а з липня 2022 нас почали фінансувати. Згадайте травень-червень 2022, коли в НБУ просто почали друкувати гроші. На друці ми б і року не протримались. І якщо без форс-мажорів (як от введення санкцій США), то до кінця 2027 фінансування буде і тому кінець не має настати так скоро.

В контексті даної теми одним із основних індикаторів кінця можна вважати подвоєння курсу щомісяця протягом 3+ місяців підряд.

Саме це я й мав на увазі. Спочатку військо і активна частина населення зупинили навалу а тоді вже почалася допомога.Зараз також є і буде допомога (при умовах, які описав) і кінця нам не буде (через ціну нафти точно).До 2022 року ми мали величезний людський потенціал, майже унікальне географічно-логістичне розташування, величезний аграрний потенціал, значний профіцит електроенергії, різноманітні корисні копалини (вже розвідані і готові до експорту і ще недоторкані в землі) і тд і тп. Ми були цікаві для ЄС і не тільки. Але це все зруйнували варвари зі сходу і безпринципні покручі всередині.Зараз ми не маємо нічого з того, але ми маємо щось значно цінніше – ми маємо ЗСУ. Найсильнішу і найефективнішу армію в Європі. Одну з найсильніших армій у світі (а при передачі їй відповідних високотехнологічних і потужних інструментів вона може підняти свій рівень в рази в дуже короткий термін, майже миттєво). Її теж хотіли зруйнувати (мабуть всі ще пам’ятають звільнення, відсторонення, усунення ключових генералів). Але ЗСУ і активна частина населення продемонстрували здатність вистоювати і перемагати в різних умовах і з різним ворогом. Змародерені кошти і можливості максимально покриваються внутрішнім ресурсом через волонтерів і відповідальний бізнес (до речі, волонтерський рух теж пережив кілька спроб руйнування і дискредитації). В парадигмі сучасного світу де діє право сильного і виживає тільки той, хто може твердо і рішуче постояти за себе тільки ЗСУ складає найвищу цінність для розм’яклої, деградованої Європи (генерал Залужний втовкмачує це в голови тих, хто в Європі приймає рішення з моменту «вислання» в Лондон). Майже впевнений, що до них дійде…П.С. Ми в стані війни, справжньої і жорстокої, тому курс гривні немає жодного стосунку до кінця чи якого не будь впливу на його настання. Це тільки один з симптомів і то не найголовніший і не найочевидніший.