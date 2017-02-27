Точно не ваші....
Це БІЗНЕС зробив, а не виші розробили дрони..
ПС
До речі в тих дронах наукової складової - менше 5% ( ми ж все купуємо), там основна цінність в ДОСВІДІ отриманному нашими військовими на фронті...
Додано: Нед 29 бер, 2026 13:30
Додано: Нед 29 бер, 2026 13:37
Напевно, практиків?
П.с. Я думаю, що мається на увазі не всю науку розігнати мітлою, а ту яка не може себе окупити або дати який практичний вихлоп у осяжному майбутньому. Іншими словами, якщо перед державою зараз стоїть питання виживання, то наука не може собі дозволити займатися дослідженням біорозмаїття в палеозої або питаннями злиття галактик та впливом цього явища на народження нових зірок.
На жаль, подібні важливі для науки питання можуть собі дозволити досліджувати лише багаті країни або хоча б країни не у стані війни
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:01
Я противний дуже вже кардинальних змін...
Тому так
1 В першу чергу ( в бідній Державі) треба вкладати кошти не у фундаментальні розробки які коштують багато а вихлору не дадуть найближчих 50 років( ба більше, як тільки розвинуті країни побачать що є науковець з фундаментальним проривом-то ніякі дії України цього науковця не зупинять від переїзду туди де йому запропонують кращі умови для його наукової діяльності)
А вкладати у те що дасть вихлоп ВЧОРА
2 І якщо вихлоп(економічна доцільність буде) то навіть постановка оповідання про корупцію в науці буде виглядати дивно..
Яка різниця скільки і куди витратив НАУКОВЕЦЬ , якщо суспільство отримало БІЛЬШЕ.
А так, коли звязку між
отримав-дав віддачу
Немає
То в науці постійна склока, бо комусь (такому самому нездарі) дали більше бо він (одружений на дочці ректора, а той кому дали менше на дочці проректора...)
Додано: Нед 29 бер, 2026 18:16
Саме це я й мав на увазі. Спочатку військо і активна частина населення зупинили навалу а тоді вже почалася допомога.
Зараз також є і буде допомога (при умовах, які описав) і кінця нам не буде (через ціну нафти точно).
До 2022 року ми мали величезний людський потенціал, майже унікальне географічно-логістичне розташування, величезний аграрний потенціал, значний профіцит електроенергії, різноманітні корисні копалини (вже розвідані і готові до експорту і ще недоторкані в землі) і тд і тп. Ми були цікаві для ЄС і не тільки. Але це все зруйнували варвари зі сходу і безпринципні покручі всередині.
Зараз ми не маємо нічого з того, але ми маємо щось значно цінніше – ми маємо ЗСУ. Найсильнішу і найефективнішу армію в Європі. Одну з найсильніших армій у світі (а при передачі їй відповідних високотехнологічних і потужних інструментів вона може підняти свій рівень в рази в дуже короткий термін, майже миттєво). Її теж хотіли зруйнувати (мабуть всі ще пам’ятають звільнення, відсторонення, усунення ключових генералів). Але ЗСУ і активна частина населення продемонстрували здатність вистоювати і перемагати в різних умовах і з різним ворогом. Змародерені кошти і можливості максимально покриваються внутрішнім ресурсом через волонтерів і відповідальний бізнес (до речі, волонтерський рух теж пережив кілька спроб руйнування і дискредитації). В парадигмі сучасного світу де діє право сильного і виживає тільки той, хто може твердо і рішуче постояти за себе тільки ЗСУ складає найвищу цінність для розм’яклої, деградованої Європи (генерал Залужний втовкмачує це в голови тих, хто в Європі приймає рішення з моменту «вислання» в Лондон). Майже впевнений, що до них дійде…
П.С. Ми в стані війни, справжньої і жорстокої, тому курс гривні немає жодного стосунку до кінця чи якого не будь впливу на його настання. Це тільки один з симптомів і то не найголовніший і не найочевидніший.
Додано: Нед 29 бер, 2026 18:52
ИМХО у війні найважливіше це економіка. Коли нема грошей (справжніх, за які можна імпортувати технології) то воювати майже неможливо. А основна об'єктивна ознака скорого закінчення грошей - це неконтрольований ріст курсу, як в 90-і.
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:27
По такій логіці то і школи розігнати, на них ще більші видатки, та зробити на їх місці шинки.
Всі видатки на вищу освіту в Україні в рази менші ніж бюджет одного з провідних університетів США для порівняння.
Випускники наших ЗВО, крім участі в матеріальному виробництві, забезпечують і освіту і медицину і все інше, в тому числі службу в ЗСУ.
В 90-ті емісія була обрана як спосіб швидкого перерозподілу власності. Зараз також можлива емісія:
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:36
То, что у них в биографии был институт, ещё не значит, что он сильно в работе помогает Во всяком случае, на те должности, на которые ТЦК сейчас приглашает неограниченное количество людей и жалуется, что не хватает, вышки в требованиях нет. И подозреваю, что и школа не обязательна.
Додано: Пон 30 бер, 2026 15:44
Труси-Хрестик
З одного боку ГВАЛТ
Корупція у Вищій Освіті
З другого боку - фігня, витрати на вищу освіту вищі ніж отриманий від вищої освіти результат
В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік?
А кому бути токарами-пекарами-шоферами-двірниками-селянами?
Тепер про СЕРЕДНЮ освіту
Якби моя воля-зробив би її ТРИРІВНЕВОЮ
Перший рівень - безкоштовний для всіх , математика, букви/література/історія/мова/фізика/хімія/географія- на первинному початковому ознайомчому рівні - 6 років
Другий рівень - безкоштовний для відмінників , кредитний для всіх інших , навчання за бажанням учня, кредит гаситься в майбутньому з доходів (нема доходів-не гаситься... і тоді ті хто його вчив-без пенсії) - ще 3 роки
Третій рівень -підготовка до ВУЗу вузькоспеціалізована - платний для всіх... через кредитування, яке потім треба буде гасити , відмінникам гасять ті підприємства які їх отримають у вигляді працівників - ще три роки..
Ато
Рівень освіти нижче плінтуса
Рівень корупції по заявкам працівників освіти -зашкалює..
Але винуваті хтось інший..
Так не буває.
Додано: Пон 30 бер, 2026 15:59
Вища освіта позитивно впливає на тривалість
300 тис. це на всі три рівні, в бакалавратуру всього 200 тис, що у % співвідношенні чи не найменше від народжених 17-років тому. З них більшть на контракт. В той же час маса програм за кордоном залюбки беруть наших молодих людей на навчання із забезпеченням. В молоді мають бути ще якісь перспективи і надії, окрім чорнової роботи та служби, якщо не хочемо прискорено їх розігнати. І так дуже сумнівний спадок їм в цілому готуємо.
Додано: Пон 30 бер, 2026 16:04
Я Вам казав
Труси-Хрестик
Хочете РОБИТИ комусь ДОБРЕ - робіть
Але ж Ви хочете
а - щоб ми платили не залежно від результату який ви зробите
б - при цьому ще й вносите страшилку що молодь переманюють...
Поясніть
Як так виходить
Вам дають кошти , ви їх НЕЕФЕКТИВНО використовуєте і замість того щоб подумати про ефективність -пробуєте просто емоційно витиснути сльозу....
Ви добре прочитали що я описав?
Хочеш вчитись -вчись...
Не хочеш - добре не вчись .... але тоді після 6-го класу виявиться що різко зменшаться витрати на ОСВІТу, при чому без будь якої втрати якості...
Ті хто НЕ ХОЧЕ вчитись після 6-го , не буде вчитись і у 7-12....
І скажу страшну річ
Якщо СПАДОК готуєте ВИ ( попереднє покоління) а не створюють ВОНИ (самі діти) - то Ви вже програли , адже ВАШІ знання відстали від світових мінімум на одне ( а якщо врахувати вік вчительок які з інституту приходять в школу, а з школи йдуть в 70.....) то й всі три покоління....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 30 бер, 2026 16:06, всього редагувалось 1 раз.
