Додано: Вів 31 бер, 2026 15:41

Amat написав: Людство цілу світову війну пройшло, щоб зробити освіту ПРИМУСОВОЮ для всіх, бо промислова революція почала вимагати мізків більше ніж мʼязів негрів...



А тут пан Будівельник, "евріку" відкрив - освіта гімно і давайте її закриємо бо не вистачає слюсарів та... будівельників



Середній рівень освіти визначає інтелектуальний потенціал нації. В Україні один з найвищих показників по кількості людей з вищою освітою... І слава богу!

Ви зреагували як дартаньян -я дерусь потомушто дерусьЧи все таки спробували зрозуміти написане опонентом?1 Де і в якій фразі я писавТРЕБА ВІДМІНИТИ ОСВІТУ ?Знайдете - з мене ящик коньякуНе знайдете - починайте думати як загладити свою неуважність і спробу приписати опоненту того що він не писав2 Де у фразіРозділити освіту на ТРИ рівні - ви знайшли ЗАГРОЗУ для зниження СЕРЕДНЬОГО рівня освіти по Державі?а - в мене в класі були ті хто в своєму розумовому рівні так і не піднявся ВИЩЕ стандартного трієчника 6-го класу.. і таких було мінімум 50% спискового складу (15+ осіб з 30-ти)Тобто люди читати/рахувати -вміли , а все інше їм було по барабану...Як думаєте , якби після 6-го класу перед ними стало питанняйти в профтехучилище( де навіть є стипендія рівня третина мінімальної зарплати)Чи йти в наступні три класи 7,8,9 ... за які у випадку якщо не вивчиш все на 4 - в тебе зявиться боргове навантаження бо ти витратив час викладачів і свійДумаю , що з цих 15 - 10 відразу б пішли в профтехучилище..Ось Вам і будівельники/сантехніки/токарі/прибиральникиб - Тепер давайте спробуємо спрогнозуватиА як зміниться середній рівень тих 20 осіб що залишились у випадку якщо 10 тих тормозів -тормозити вже не будутьЯк на мене-це ПІДНІМЕ середній рівень3 Тепер пробуємо розглянути , а що станеться в 9-ту класі... Скільки з тих 20 що пройшли 7-9 зрозуміють що ВУЗ це не їх рівень і підуть в технікум?Думаю що не менше 5 осіб..Отже в наступних 3 роки буде вчитись 15... і середній рівень отриманої освіти цими 15 буде точно вище якби до 12 класу довчились 20 чи не дай бог доходили 30ВисновокВчіться АНАЛІЗУВАТИ те, що Вам здається не правильним, особливо якщо це НЕ ПРАВИЛЬНЕ (на ваше імхо) висловлюється людиною, яка дійшла до останнього відтинку свого життя і на попередніх досягла БІЛЬШЕ ніж основна маса тут присутніх.ПСТеперЯк наявність диплома в людини яка не заслуговує цього диплома -псує життя двірника..Все простоГроші на безкоштовну освіту збирають з усіх( і з двірників в тому числі)ТомуЯкщо Ви ратуєте за РІВЕНЬ ОСВІТ а не НАЯВНІСТЬ МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ дипломів про освіту - то ви повинні зрозуміти просте економічне рівняння.Якщо 55 млрд грн витратити на підготовку 0,1 млн фахівців, то це 550 000 на фахівця - і ймовірність того що вони чогось навчаться-досить високаЯкщо ж тих самимх 55 млрд витратити на підготовку 0,3млн фахівців -тоа - середній рівень підготовки цих фахівців буде нижчийб - так як чисельність потребує додаткових постійних витрат , то якість оплати викладачів буде не в 3 рази нижча , а в 10 разів нижча ніж при підготовці 0,1 млнІ як НАСЛІДОК цього , так як в економіці 100 000 місць для висококласних фахівців - на отримання цих 100 000 місць будуть претендуватиа - фахівці в три рази нижчим середнім рівнем підготовкиб - так як серед 300 000 невідфільтрованих на вході ( але з одноковим дипломом) буде багатенько мажорів-то частина цих місць буде взагалі зайнята не фахівцями.Вчіться -поки в мене є бажання передати Вам свій досвід.