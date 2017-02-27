RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12076120771207812079
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:От з цього місця розшифруй як це друк грошей приводить одночасно до багатіння власників бізнесу за рахунок пенсіонерів і бюджетників...
Бо класична теорія трактує друк як інфляція, а інфляція це додатковий податок
От тільки податок платять ті що щось створюють а не проїдають..
Тому навантаження на бізнес за рахунок друку грошей йде вищим ніж інфляційний податок на споживання


Дюрі - бюджетник, зарплата фіксована в гривні, можливо раз в рік переглядається з прийняттям бюджету, а може й кілька років не переглядатись.
Лад - пенсіонер, пенсія фіксована в гривні, індексується раз в рік.
Успіх - мобілізований, зарплата фіксована в гривні, не переглядається роками.
Будівельник - власник компанії, половина продукції якої йде на експорт і тому він отримує більше гривні одразу при девальвації, на іншу половину товару ціну в гривні регулярно піднімає із запасом, щоб компенсувати девальвацію авансом. В кращому випадку частину з додатково отриманих коштів від девальвації витратить на підняття зарплат найманим працівникам, але більшість додаткового прибутку від девальвації покладе собі в кишеню.

В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 29.07.22
Подякував: 941 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.

євро вже три роки росте майже на 10% щорічно.
виріс з 39 до 51 якось непомітно для "аналітиків".

це наслідок зміни курс євро дол з 1.0 до 1,2. й це сталося саме в 2025 році.

але біда в тому, що основна валюта торгів на міжбанку - це долар. ця прив'язка до євро поки що більш умовна. дефіцит торгового балансу показує, що цього недостатньо.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:34

  Дюрі-бачі написав:...
В кращому випадку частину з додатково отриманих коштів від девальвації витратить на підняття зарплат найманим працівникам, але більшість додаткового прибутку від девальвації покладе собі в кишеню.

В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше

от поки такі ідеї з марксизму-ленінізму будуть в головах, про який розвиток економіки ми розмовляємо. економіку розвивають підприємці, й вони ж дають можливість більшості заробляти гроші. ЗАРОБЛЯТИ, а не отримувати від держави. це друга помилка. коли збільшується виробництво, то фонд зп збільшується навіть без підвищення ЗП - про це чомусь взагалі забувають...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:40

  Shaman написав: економіку розвивають підприємці

Інвестиції у бізнес в Україні, які не відбиваються за кілька років? Власники бізнесу настільки лудомани?
В світі більшість бізнесу розвивається на грантові гроші чи гроші інвесторів, а не на свої зароблені а їх під нормальні % можливо залучити тільки за відсутності девальвації.

Хоча після 2008, схоже, весь світ котиться в болото вічного друку коштів від якого власники бізнесу багатіють за рахунок бюджетників і тих, хто живе в кредит...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 29.07.22
Подякував: 941 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12076120771207812079
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.