Додано: Вів 14 кві, 2026 12:23
budivelnik написав:
От з цього місця розшифруй як це друк грошей приводить одночасно до багатіння власників бізнесу за рахунок пенсіонерів і бюджетників...
Бо класична теорія трактує друк як інфляція, а інфляція це додатковий податок
От тільки податок платять ті що щось створюють а не проїдають..
Тому навантаження на бізнес за рахунок друку грошей йде вищим ніж інфляційний податок на споживання
Дюрі - бюджетник, зарплата фіксована в гривні, можливо раз в рік переглядається з прийняттям бюджету, а може й кілька років не переглядатись.
Лад - пенсіонер, пенсія фіксована в гривні, індексується раз в рік.
Успіх - мобілізований, зарплата фіксована в гривні, не переглядається роками.
Будівельник - власник компанії, половина продукції якої йде на експорт і тому він отримує більше гривні одразу при девальвації, на іншу половину товару ціну в гривні регулярно піднімає із запасом, щоб компенсувати девальвацію авансом. В кращому випадку частину з додатково отриманих коштів від девальвації витратить на підняття зарплат найманим працівникам, але більшість додаткового прибутку від девальвації покладе собі в кишеню.
В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше
Додано: Вів 14 кві, 2026 12:30
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.
євро вже три роки росте майже на 10% щорічно.
виріс з 39 до 51 якось непомітно для "аналітиків".
це наслідок зміни курс євро дол з 1.0 до 1,2. й це сталося саме в 2025 році.
але біда в тому, що основна валюта торгів на міжбанку - це долар. ця прив'язка до євро поки що більш умовна. дефіцит торгового балансу показує, що цього недостатньо.
Додано: Вів 14 кві, 2026 12:34
Дюрі-бачі написав:
...
В кращому випадку частину з додатково отриманих коштів від девальвації витратить на підняття зарплат найманим працівникам, але більшість додаткового прибутку від девальвації покладе собі в кишеню.
В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше
от поки такі ідеї з марксизму-ленінізму будуть в головах, про який розвиток економіки ми розмовляємо. економіку розвивають підприємці, й вони ж дають можливість більшості заробляти гроші. ЗАРОБЛЯТИ, а не отримувати від держави. це друга помилка. коли збільшується виробництво, то фонд зп збільшується навіть без підвищення ЗП - про це чомусь взагалі забувають...
Додано: Вів 14 кві, 2026 12:40
Shaman написав:
економіку розвивають підприємці
Інвестиції у бізнес в Україні, які не відбиваються за кілька років? Власники бізнесу настільки лудомани?
В світі більшість бізнесу розвивається на грантові гроші чи гроші інвесторів, а не на свої зароблені а їх під нормальні % можливо залучити тільки за відсутності девальвації.
Хоча після 2008, схоже, весь світ котиться в болото вічного друку коштів від якого власники бізнесу багатіють за рахунок бюджетників і тих, хто живе в кредит...
