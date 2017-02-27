Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:От з цього місця розшифруй як це друк грошей приводить одночасно до багатіння власників бізнесу за рахунок пенсіонерів і бюджетників...
Бо класична теорія трактує друк як інфляція, а інфляція це додатковий податок
От тільки податок платять ті що щось створюють а не проїдають..
Тому навантаження на бізнес за рахунок друку грошей йде вищим ніж інфляційний податок на споживання


Дюрі - бюджетник, зарплата фіксована в гривні, можливо раз в рік переглядається з прийняттям бюджету, а може й кілька років не переглядатись.
Лад - пенсіонер, пенсія фіксована в гривні, індексується раз в рік.
Успіх - мобілізований, зарплата фіксована в гривні, не переглядається роками.
Будівельник - власник компанії, половина продукції якої йде на експорт і тому він отримує більше гривні одразу при девальвації, на іншу половину товару ціну в гривні регулярно піднімає із запасом, щоб компенсувати девальвацію авансом. В кращому випадку частину з додатково отриманих коштів від девальвації витратить на підняття зарплат найманим працівникам, але більшість додаткового прибутку від девальвації покладе собі в кишеню.

В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6092
З нами з: 29.07.22
Подякував: 943 раз.
Подякували: 654 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.

євро вже три роки росте майже на 10% щорічно.
виріс з 39 до 51 якось непомітно для "аналітиків".

це наслідок зміни курс євро дол з 1.0 до 1,2. й це сталося саме в 2025 році.

але біда в тому, що основна валюта торгів на міжбанку - це долар. ця прив'язка до євро поки що більш умовна. дефіцит торгового балансу показує, що цього недостатньо.
Shaman
Повідомлень: 12406
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:34

  Дюрі-бачі написав:...
В кращому випадку частину з додатково отриманих коштів від девальвації витратить на підняття зарплат найманим працівникам, але більшість додаткового прибутку від девальвації покладе собі в кишеню.

В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше

от поки такі ідеї з марксизму-ленінізму будуть в головах, про який розвиток економіки ми розмовляємо. економіку розвивають підприємці, й вони ж дають можливість більшості заробляти гроші. ЗАРОБЛЯТИ, а не отримувати від держави. це друга помилка. коли збільшується виробництво, то фонд зп збільшується навіть без підвищення ЗП - про це чомусь взагалі забувають...
Shaman
Повідомлень: 12406
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:40

  Shaman написав: економіку розвивають підприємці

Інвестиції у бізнес в Україні, які не відбиваються за кілька років? Власники бізнесу настільки лудомани?
В світі більшість бізнесу розвивається на грантові гроші чи гроші інвесторів, а не на свої зароблені а їх під нормальні % можливо залучити тільки за відсутності девальвації.

Хоча після 2008, схоже, весь світ котиться в болото вічного друку коштів від якого власники бізнесу багатіють за рахунок бюджетників і тих, хто живе в кредит...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6092
З нами з: 29.07.22
Подякував: 943 раз.
Подякували: 654 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 15:57

  Дюрі-бачі написав:Дюрі - бюджетник, зарплата фіксована в гривні, можливо раз в рік переглядається з прийняттям бюджету, а може й кілька років не переглядатись.
Лад - пенсіонер, пенсія фіксована в гривні, індексується раз в рік.
Успіх - мобілізований, зарплата фіксована в гривні, не переглядається роками.
Будівельник - власник компанії, половина продукції якої йде на експорт і тому він отримує більше гривні одразу при девальвації, на іншу половину товару ціну в гривні регулярно піднімає із запасом, щоб компенсувати девальвацію авансом. В кращому випадку частину з додатково отриманих коштів від девальвації витратить на підняття зарплат найманим працівникам, але більшість додаткового прибутку від девальвації покладе собі в кишеню.

В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше

Підтримую. По суті, інфляція дозволяє і державі знецінювати свої борги, і підприємствам зарплати своїх співробітників. Часто старші співробітники в компанії отримують менше, ніж нові, адже вони просто не встигають випросити собі надбавку по мірі росту інфляції. Ще ніби вчора підходив до шефа, а сьогодні вже треба знову йти, щоб хоча б триматися одного рівня РЕАЛЬНОГО доходу. Але насправді у компанії вважається, що це тобі підвищили зп і очікується, що ти маєш додати у результатах праці)) А обов'язкова щорічна індексація проводиться лише для прожиткового мінімуму, якщо не помиляюсь.
Тому золотовалютний стандарт із великим задоволенням сплюндрували ще в 70х
The_Rebel
Повідомлень: 952
З нами з: 01.06.19
Подякував: 143 раз.
Подякували: 236 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Інвестиції у бізнес в Україні, які не відбиваються за кілька років? Власники бізнесу настільки лудомани?
От в тому то й вся справа
Власники бізнесу-реалісти
І знають що витратити більше ніж є - не можна.
А от ЗАРОБИТИ більше ніж є - можна.
Тому
Якщо ІНФЛЯЦІЯ 10% в рік, а прибутковість 15% в рік то це говорить про те що через 15 років капітал ПОДВОЇТЬСЯ....
Хоча з казино - звичайно не порівняти , там можна раз кинути кубік і відразу отримати вартість 1000 кубіків....
От тільки нюанс
Для того щоб один отримав 1000 - три тисячі мусять по разу кинути і нічого не отримати.
budivelnik
Повідомлень: 28421
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3009 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  The_Rebel написав:По суті, інфляція дозволяє і державі знецінювати свої борги, і підприємствам зарплати своїх співробітників.
Як все запущено в головах читачів фінансового форуму.....
1 Хтось з вас хоч раз в житті розглядав економічну систему не з одного боку (споживач чи виробник)
А з ОБОХ боків
Адже
Працівник - є виробником, в якого інфляція здешевлює його працю
З іншого боку Працівник- одночасно є СПОЖИВАЧЕМ в якого інфляція ЗДЕШЕВШУЄ СПОЖИВАННЯ.
Таке собі
Труси-хрестик
2 Можна розглянути з іншого боку
Споживач отримавши дохід вчора і вийшовши на закупівлю сьогодні - вважає що його дохід ОБЕСЦІНИВСЯ...
Але тоді той самий споживач у формі виробника - який виготовив по вчорашнім цінам а продає по сьогоднішнім - мав би стати багатшим ?
3 Держава НІЧОГО НЕ СТВОРЮЄ , вона тільки ДІЛИТЬ взявши у тих хто створює
А раз так
То якщо Держава забрала у створювачів менше ніж їй треба поділити ...
Значить в когось з тих кому Держава має виділити захцянки перевищують потрібність...

Тому ще раз
Якщо щось стверджуєте - розглядайте картину в цілому а не вихоплюйте частинки...
budivelnik
Повідомлень: 28421
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3009 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Працівник - є виробником,

Не є працівник виробником. Виробником є власник. І саме власник вирішує чи надати частину додаткового прибутку працівникам чи не надати. Ще не бачив такого, щоб весь прибуток розділили між працівниками
  budivelnik написав:Працівник- одночасно є СПОЖИВАЧЕМ в якого інфляція ЗДЕШЕВШУЄ СПОЖИВАННЯ.

Іноді буває, коли ціни фіксовані (комуналка в Україні), або йде розпродаж (як було в москалів перед Новим роком і підвищенням ПДВ, в аграріїв осени після хорошого урожаю чи з відеокартами після обвалу криптовалют) але в переважній більшості випадків ціни піднімають авансом більше ніж інфляція.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6092
З нами з: 29.07.22
Подякував: 943 раз.
Подякували: 654 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цікавий текст про Китай та особливості війни на Близькому Сході від Foreign Affairs. (https://www.foreignaffairs.com/china/wh ... ans-china# ) Заразом тут і трохи про те, чому дуже серйозним транснаціональним компаніям, як і Китаю, важлива стабільність в світі, можливість забезпечувати існуючу собівартість і безпека головних ринків збуту.
Указывается, что важно понимать следующее: Китай вырос внутри американской системы, а не вне ее.
С 1979 года его экономическая модель строилась на стабильной мировой торговле, свободных морских маршрутах, доступе к долларовой системе и предсказуемых правилах.
Даже сейчас экспорт дает около 20 процентов ВВП, а зависимость от импорта энергии достигает примерно 70 процентов; значительная часть поставок проходит через Ормузский пролив.
Поэтому Пекин заинтересован не в ослаблении США как таковом, а в сохранении управляемого и стабильного порядка.
На этом фоне война вокруг Ирана становится для Китая не "окном возможностей", а стресс-тестом всей модели роста.
Краткосрочно ситуация контролируема за счет стратегических резервов и диверсификации импорта, что уже видно по более умеренному росту цен на топливо внутри страны.
Но в среднесрочной перспективе риски таких инициатив нарастают, поскольку удары по инфраструктуре Персидского залива, перебои в Ормузе, рост страховых ставок и удлинение логистики напрямую бьют по китайскому экспорту и промышленности.
Особенно уязвимы "новые производительные силы", на которые делает ставку Пекин, — высокотехнологичные отрасли, завязанные на стабильные поставки энергии, редкоземельных компонентов и оборудования.
В этих условиях Китай сознательно избегает эскалации, ограничиваясь дипломатией и попытками стабилизировать обстановку, не беря на себя роль силового гаранта и защитника Ирана.
Та же логика переносится и на Тайвань, поскольку ослабление США само по себе не означает выгодного момента для силового сценария.
Если Вашингтон становится менее рациональным и более склонным к применению силы, риск прямого столкновения только растет.
При этом конфликт вокруг острова почти гарантированно обрушит торговлю, финансовые рынки и отношения с ключевыми рынками сбыта, включая Европу и Японию.
В результате стратегия Пекина остается прагматичной: не форсировать кризисы, а постепенно накапливать преимущества через экономику, технологии, контроль цепочек поставок и инструменты "серой зоны".
Главный вывод состоит в том, что Китай боится не столько силы США, сколько нестабильности, которую США могут создать.
И не имеет значения, случайно это или намеренно, потому что именно она разрушает ту глобальную систему, на которой держится и был выстроен его собственный рост.
orest
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7449 раз.
Подякували: 6974 раз.
 
11
23
1
22
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Не є працівник виробником. Виробником є власник. І саме власник вирішує чи надати частину додаткового прибутку працівникам чи не надати. Ще не бачив такого, щоб весь прибуток розділили між працівниками
1 Про конкуренцію на ринку праці чув?
Раз чув-тоді ХТО приймає рішення кому/куди/скільки?
2 Про те що податки займають мінімум ТРЕТИНУ ДОДАНОЇ вартості ( в реалі 38-45%) - чув?
Раз чув, то надіюсь що розумієш що не власник вирішує кому/куди/скільки на 100%, а як мінімум є ще й Держава
3 Про те що розвиток(підняття ефективності(продуктивності) праці залежить від вартості інструментів/технологій (робочого місця)-чув ?
А звідки візьмуться на це гроші ?
4 Про те що ОРГАНІЗАЦІЯ праці працівників також коштує якохось зусиль - чув?
А хто ці зусилля повинен оплачувати?
5 Про те що ВЛАСНИК він же ВИРОБНИК-одночасно є СПОЖИВАЧЕМ-чув?
А те що жодна людина не живе за рахунок того що сама створила, а раз так, то що двірник, що Ілон Маск - одночасно є як споживачами так і виробниками - до тебе хоч колись дійде?
budivelnik
Повідомлень: 28421
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3009 раз.
 
1
1
