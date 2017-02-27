Не є працівник виробником. Виробником є власник. І саме власник вирішує чи надати частину додаткового прибутку працівникам чи не надати. Ще не бачив такого, щоб весь прибуток розділили між працівниками
якщо замість 10 одиниць продукції виробити 20, то робітникам заплатять вдвічі більше. таке враження, що всі бюджетники чи працюють в офісі, на виробництві ніхто не працює. так, офісний робітник не отримає додаткову зп від збільшення об'єму, але може збільшитися КІЛЬКІСТЬ робітників. збільшення виробництва - збільшення фонду зп.
а у вас логіка бюджетного споживача. але ви не розумієте, що не буде власного виробництва - нема буде з чого виплачувати вам зп взагалі...
ви так хочете отримувати гроші від інших - а де інші їх візьмуть?..
За перший квартал 2026 року товарообіг України склав $33,5 млрд, при цьому від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило $13,3 млрд.
Протягом січня-березня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $23,4 млрд, а експортували з України — на $10,1 млрд
це шлях в нікуди. й це лише один квартал. за рік це більше 50 ярдів дол. треба терміново вирівнювати сальдо балансу, й планова контрольована девальвація - один з очевидних засобів. я все одно не розумію, чому не роблять девал 10% на рік.
Зараз в нашій країні багато звичних монетарних інструментів не діє. Не раз писав про те, що облікова ставка НБУ жодним чином не впливає на інфляцію зараз. Так само і девальвація нацвалюти зараз майже ніяк не вплине на торговий баланс. Адже більшість імпорту зараз - це критичний імпорт: все що потрібно для ЗСУ, енергоносії, та й дуже багато чого з звичного ширнепотребу мусить імпортуватися, бо ту ніхто нічого не виробляє. Не виробляє тому що купа геморою: катастрофа з енергетикою, дефіцит робочої сили і т. ін. І експорт девальвація не збільшить: внутрішні проблеми,які вже згадував, від курсу нікуди не зникнуть, проблема з логістикою, складно розширювати експорт через страх партнерів, повязаний з війною та ризиками нестабільних поставок. Крім того, девальвація може відчутно завадити внутрішнім валютним запозиченням. Девальвувати, звичайно, треба. Але ми не бачимо повної картини, тому важко втаких умовах робити якісь висновки.
Дюрі-бачі написав:але в переважній більшості випадків ціни піднімають авансом більше ніж інфляція.
Ти знаєш як визначають базу для оподаткування? Якщо на пальцях то це різниця між ціною закупки і ціною продажу... А тепер лови Було на вітрині 1000 штук фінтіфлюшок по 1000 грн Вони продались по 1200 грн і вийшла база оподаткування 200 000 грн але пройшла інфляція і я закупив тих самих 1000 штук фінтіфлюшок, але вже по 1200 грн Тепер в мене на вітрині - 1000 тих фінтіфлюшок по 1450 ( ще не продав) і податкові зобовязання з прибутку в 200 000 грн...
Покажи мені тут мою вигоду від інфляції? Насправді так не буває , буває 10 циклів, але в кінці кінців як на початок року було 1000, так та сама кількість , того самого й стоїть на вітрині на початок наступного року...от тільки по закупочній на 20% більше... тобто податків я заплатив за ту саму роботу більше на рівні 20% (рівень інфляції) але в тих кому дають/розподіляють і не питають за те що дали віддачі-хіба це поясниш?
budivelnik написав:Держава НІЧОГО НЕ СТВОРЮЄ , вона тільки ДІЛИТЬ взявши у тих хто створює
Це держава, яка не друкує гроші. Таких вже 55 років нема...
Ти колись їв купюри? Які на смак? В мене до тебе питання Як ДРУК купюр ЗБІЛЬШИТЬ кількість хліба/масла в тебе на столі? Ти розумієш що КУПЮРИ це ЕКВІВАЛЕНТ ОБМІНУ , але ЦЕ НЕ ТОВАР який можна використати ( за виключенням як піпіфакс ) Тому Якість життя від того платиш ти за хліб 100 грн чи 1000 грн чи 1000000000000000 - в тебе не змінюється, то автоматично і в тих самих пропорціях змінюється оплата твоєї праці