За результатами 1го кварталу 2026 року найбільший попит на готівкову валюту традиційно формується зі сторони Київа - 27% від загальної кількості готівкової валюти було куплено саме тут. Львівська та Київська області на другому та третьому місцях рейтингу з часткою по 8%. Ще 7% готівкової валюти купують в Одеській області й 6% у Дніпропетровській області. Не секрет, що саме в березні попит полетів вгору. Й на другому графіку видно як змінуювалась річна динаміка по основним регіонам.
Взагалі за 1кв26 до 1кв25 річна попит на готівкову валюту населення змінився наступним чином: - Київ зниження на -2,6% - Львівська обл - 0% - Київська обл - +12,1% - Одеська +2,4% - Дніпропетровська обл падіння на -16,6% - Харкіська обл +4,6%
Кто же там так тарится в Харькове, учитывая, что переселенцы добавились