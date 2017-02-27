Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:34

  budivelnik написав:Займіть крісло голови ОСББ і здані внески роздайте, а районну владу переконайте що вона має відремонтувати ваше житло
от таким якраз в нас є кому займатись. Схема дуже проста: ремонт коштує 500 тис., 200 скидуються мешканці, 800 дає мерія, на тендері виграє потрібна фірма, яка робить ремонт за 500, і ще 500 ділиться з мерією і головою ОСББ.
Щасливі всі.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6097
З нами з: 29.07.22
Подякував: 946 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:43

Це якщо фінансова грамотність мешканців така сама як і у вас.
1 Мешканці дають
200 000 - прямо
800 000 - через податки
2 Мешканці отримують ремонт на 500 000
Тобто їх ВИТРАТИ на 500 000 вище ніж віддача від їх витрат.

Тому я вам і пояснював
Ви Слабкий шахрай і тому забудьте про ідею де СИЛЬНІ шахраї вам щось дадуть
Бо давати завди прийдеться тільки вам, навіть в тому випадку коли вам здасться що ви отримуєте.

ПС
До речі
Саме ось цей приклад і доводить тезу що
ПРЯМЕ замовлення товарів/послуг
Завжди ДЕШЕВШЕ ніж таке саме замовлення через чиєсь посередництво (навіть коли посередник Держава)
budivelnik
Повідомлень: 28558
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:36

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:А інфляція у нас, здається, набагато більша за ріст курсу.
за 5 років курс зріс x1.5 а свинина, шоколад, масло наче х3 чи щось таке

Якщо точніше, то масло і свинина 2,1 https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... meat/pork/
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... ry/butter/
Шоколад укрстат не індексує, але також у 2 рази.
А те що інфляція більша за ріст курсу валюти, так це зрозуміло, бо купівельна спроможність ходових валют також падає, а в грн це падіння ще швидше.

не знаю шо там мінфін та укрстат, я на власному досвіді.
масло було 30+, наразі біля 100
шашлик в сільпо брав по ~90, наразі під 300. А до того наче свинина взагалі була по 60+
шоколадки з горіхами на початку вторгнення брав 25-30, зараз вони ж десь по 80

Ну а якщо інфляція більша за девал, то девал експортерів від інфляції не рятує.
sergey_sryvkin
Повідомлень: 2362
З нами з: 19.02.14
Подякував: 667 раз.
Крім тих, хто довірив мерії 800к
sergey_sryvkin
Повідомлень: 2362
З нами з: 19.02.14
Подякував: 667 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:51

У березні цього року обсяг продажу долара регулятором у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року виріс у 1,8 рази до рекордного з початку 2025 року рівня – 4,8 млрд доларів. https://www.rbc.ua/rus/news/dolar-yde-4 ... 56455.html

Попри всі глобальні причини, курс підганяє вверх ще і збільшення всіляких виплат. Чекати того ж курсу при масовій індексації пенсій, зростанні зарплат в бюджетній і не бюджетній сфері можна було би тільки, якщо би партнери давали суттєво більше грошей і бажано просто так.
Ой+
Повідомлень: 7339
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:05

  Ой+ написав:Чекати того ж курсу при масовій індексації пенсій, зростанні зарплат в бюджетній і не бюджетній сфері
А де Ви бачите масову індексацію пенсій і зростання зарплат в Бюджетній сфері...
2022 рік:
з 1 січня —6500
з 1 жовтня —6700
2023 рік:
Протягом усього року —6700
2024 рік:
з 1 січня —7100
з 1 квітня —8000
2025 рік:
Протягом усього року —8000
2026 - 8647
Долар вже давно обігнав ріст зарплати
budivelnik
Повідомлень: 28558
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
