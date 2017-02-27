от таким якраз в нас є кому займатись. Схема дуже проста: ремонт коштує 500 тис., 200 скидуються мешканці, 800 дає мерія, на тендері виграє потрібна фірма, яка робить ремонт за 500, і ще 500 ділиться з мерією і головою ОСББ.
Щасливі всі.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
от таким якраз в нас є кому займатись. Схема дуже проста: ремонт коштує 500 тис., 200 скидуються мешканці, 800 дає мерія, на тендері виграє потрібна фірма, яка робить ремонт за 500, і ще 500 ділиться з мерією і головою ОСББ.
Щасливі всі.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 18:43
Це якщо фінансова грамотність мешканців така сама як і у вас.
1 Мешканці дають
200 000 - прямо
800 000 - через податки
2 Мешканці отримують ремонт на 500 000
Тобто їх ВИТРАТИ на 500 000 вище ніж віддача від їх витрат.
Тому я вам і пояснював
Ви Слабкий шахрай і тому забудьте про ідею де СИЛЬНІ шахраї вам щось дадуть
Бо давати завди прийдеться тільки вам, навіть в тому випадку коли вам здасться що ви отримуєте.
ПС
До речі
Саме ось цей приклад і доводить тезу що
ПРЯМЕ замовлення товарів/послуг
Завжди ДЕШЕВШЕ ніж таке саме замовлення через чиєсь посередництво (навіть коли посередник Держава)
Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:36
не знаю шо там мінфін та укрстат, я на власному досвіді.
масло було 30+, наразі біля 100
шашлик в сільпо брав по ~90, наразі під 300. А до того наче свинина взагалі була по 60+
шоколадки з горіхами на початку вторгнення брав 25-30, зараз вони ж десь по 80
Ну а якщо інфляція більша за девал, то девал експортерів від інфляції не рятує.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:40
Крім тих, хто довірив мерії 800к
Додано: П'ят 24 кві, 2026 19:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Попри всі глобальні причини, курс підганяє вверх ще і збільшення всіляких виплат. Чекати того ж курсу при масовій індексації пенсій, зростанні зарплат в бюджетній і не бюджетній сфері можна було би тільки, якщо би партнери давали суттєво більше грошей і бажано просто так.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А де Ви бачите масову індексацію пенсій і зростання зарплат в Бюджетній сфері...
2022 рік:
з 1 січня —6500
з 1 жовтня —6700
2023 рік:
Протягом усього року —6700
2024 рік:
з 1 січня —7100
з 1 квітня —8000
2025 рік:
Протягом усього року —8000
2026 - 8647
Долар вже давно обігнав ріст зарплати
