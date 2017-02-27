1 Хто по Вашому краще бачить проблеми у Вашому Вузі?
студент Вузу
аспіратнт Вузу
доцент Вузу
Ректор Вузу
Міністр Освіти?
Премєр
Президент
2 Кому найлегше змінити умови таким чином щоб для усіх вони покращились?
Три варіанти
Зверху
Знизу
Кожен на своєму рівні...
Мені ОЧЕВИДНО що вірна відповідь
Кожен на своєму рівні вирішує те що його найбільше турбує/заважає досягнути максимального результату
То чому у Вас , вірна відповідь - вуйко з Канади має дати мішок грошей ?
Цей вуйко навіть не знає про існування Вашого Вузу і проблеми які в ньому існують... То як він ГРОШИМА це вирішить?