Додано: Вів 19 тра, 2026 15:10

Візит Трампа в Китай, як на мене, максимально без результативний для США та й для Китаю також. З результатів, які можна помітити: Китай почувається здатним погрожувати США військовим конфліктом (Байден ще спокійно робив все абсолютно навпаки); Трамп погодився не вмішуватися у взаємини Китаю і Тайваню і навіть озвучив це публічно; все решта залишилося там де було. Можна було б вважати, що Китай у виграшній позиції, але є нюанс: зараз позиція США через Трампа не є позицією всього демократичного світу чи довкола Британського «клубу» а це тільки позиція США. І Китаю треба домовлятися окремо з Європою, Японією, Канадою, Австралією, Британією ect і позиція цього об’єднання зараз є чи не важливішою ніж Вашингтону. Позиція США в світі значно слабшає, продовжується значне зміцнення ролі і місця Лондону і ЄС окремо і разом. З перспектив двох полярного (як цього хотілося певним акторам на початку 2022 року) світ перетворюється у трьох полярний (а це максимально не влаштовує зараз Трампа і Сі), при чому, з багатьох причин полюс Лондон-Брюсель виглядає значно перспективнішим, сильнішим і стійкішим ніж полюси Пекін та Вашингтон.

З точки зору глобальної енергетичної ситуації: країни БС активно шукають можливості нових шляхів реалізації енергоносіїв і є певні успіхи; значно активізується видобуток нафти і газу в інших регіонах; Європа стає більш незалежною, росте роль Азербайджану та Туреччини, США практично потроїли обсяги реалізації нафти та газу (американські зброярі та нафто-газові магнати отримують казкові надприбутки і змагаються з інформаційними гігантами у впливі на ситуацію); торгівельний баланс США і багатьох інших країн світу якісно змінюється а Китай та його виробники несуть колосальні втрати через ріст собівартості продукції через дорогу нафту (природу цього описував не раз).

Економічна ситуація в світі: головним чинником стає безпрецедентна гонка озброєнь. В процес активно включилися не тільки США і Китай а й Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія. Для всіх крім Китаю це не тільки можливість значно посилитися, але й вихід для економіки і драйвер росту і розвитку. Для Китаю це трохи тяжко через проблеми в економіці та необхідність ділити можливості на московію (яка б вже склеїла ласти без підтримки Пекіну) та Іран.

З огляду на вище вказане можливий подальший розвиток подій в світі:

- США не будуть вмішуватися у стосунки Тайваню і Китаю. Китай, з огляду на проблеми росії у війні з Україною і проблеми США у війні з Іраном, наврядче наважиться на військову агресію, але стане сміливішим в економічному та політичному плані (можливо аж до спроб блокади)

- «світова енергетична криза» і невизначеність в регіоні Перської затоки буде продовжуватися з усіма позитивами для США і негативами для Ірану і Китаю. Якщо Китай домовиться з Іраном на умовах США то може бути припинення конфлікту з тривалим процесом відновлення, якщо буде зрозуміло, що Іран продовжує деструктивний рух і створення ЯЗ, буде відновлення війни

- Ризикну припустити, що ситуація у нас буде дзеркальною з ситуацією з Іраном. Але тут є нюанси: крем ляді треба предмет «перемоги», якого зараз немає; як я писав вище ні Трампу ні Сі не потрібна міцна Європа. А Європа з ЗСУ це ще більша потуга ніж зараз без. Тому на стан справ у нас буде впливати «війна за Європу», в якій Трамп і Сі мають різні цілі але бачать однакові методи

- Візит пуйла в Пекін багато в чому випливає з пункту(тів) вище: якщо у нас продовжується війна, то москалям треба проводити мобілізацію, дира в бюджеті там говорить сама за себе – мобілізацію необхідно фінансувати а гроші є тільки у Пекіну, отже будуть узгоджувати плани і бюджети, при необхідності; з огляду на «війну за Європу» варіантом є агресія на Балтійські країни (одну з Балтійських країн), це також питання мобілізації і фінансування ну і доцільності «загрібати жар» адже дефакто Сі і Трамп тут «друзі по нещастю» і готові всадити «ніж у спину» один одному. Також, росія в китайському сценарії врегулювання близькосхідної «кризи» є місцем зберігання іранського урану.

На фоні «справи Мідаса» і численних мародерських злочинів, ситуація у нас максимально хитка і невизначена. Результатом може бути: політичний і управлінський колапс, прийняття несподіваних маніпульованих ззовні рішень, затримка фінансування (зараз все зовнішнє фінансування обростає додатковими умовами). Значне падіння зовнішньої ваги і впливу Трампом і, нажаль, США на любі міжнародні процеси, ставить під сумнів можливості любих домовленостей та перемир’я у нас цього року. Все це буде суттєво грати проти гривні. Прямо зараз спостерігаємо, як на фоні досить непоганих обставин, гривня не зміцнюється, а навпаки слабне.

Щодо пари євро\дол США, то вона продовжує сильно залежати від ситуації на БС та інформаційних атак. Разом з тим значний ріст відвантажень нафти, зрідженого газу, озброєння зі США призводить до стрімкого покращення торгівельного балансу та попиту на долар, як засіб оплати за вказані товари, що не сприяє хоч якомусь здешевшанню долара.

Якщо візит пуйла в Пекін не принесе якихось несподіваних різких результатів, то теперішня ситуація буде зберігатися до листопада (кінця року), тобто до проміжних виборів в США. А далі мають бути зміни. Поки ж пересічному американському виборцю «какаяразніцахотьпоржом» дають «наїстися» Трампом…