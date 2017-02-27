Додано: Нед 24 тра, 2026 11:23

Дональд Трамп, кілька годин тому:

- Я знаходжуся в Овальному кабінеті Білого дому, де у нас щойновідбулась чудова телефонна розмова з президентом Саудовської Аравії Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом, Мохаммедом бин Заідом Аль Нахайяном из ОАЕ, эміром Тамімом бін Хамадом бін Халіфом Аль Тані, премєр-міністром Мохаммедом бін Абдуррахманом бін Джассімом бін Джабером Аль Тані і міністром Алі аль-Таваді з Катару, фельдмаршалом Сайедом Асимом Муніром Ахмедом Шахом із Пакистану, президентом Реджепом Тайіпом Эрдоганом з Турції, президентом Абдель Фаттахом эль-Сісі з Египту, королем Абдаллою II з Иорданії і королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфом з Бахрейну, яка стосувалася Ісламскої Республіки Іран и всіх питань, пов’язаних з Меморандумом про взаєморозуміння в області МИРУ.

Угода в цілому вже допрацьована і залишилося кінцеве узгодження між США, Іраном і наведеними вище країнами.



Кажуть знаючі євреї:

«Пока все не переломали себе мозги, пытаясь разобраться, что произошло, поможем:

Блокаду разменяли на блокаду.

Иранцы добились разблокировки средств, чего не было до войны.

Перемирие на 60 дней с опцией продления.

Выглядит как победа Тегерана, который утащил Трампа в болото переговоров. Где 60 дней, там и 120, а там уже недалеко промежуточные выборы.

Для Израиля самое неприятное - иранцы протащили перемирие в Ливане, увязав его с основным фронтом.

Важно понимать: это не конец истории.»



Сьогодні вирішальний день. Або вночі війська Ізраїлю і США відновлять удари по Ірану, або ця ганьба для США почне працювати. Виглядає на те, що Трамп (його оточення) вирішив оголосити хоч якусь перемогу і зосередиться на виборах в листопаді, розуміючи всю катастрофу свого теперішнього стану і наслідки, в разі поразки на виборах. Шанси досить високі, крім клану Трампа у зупинці війни на БС зацікавлені дуже серйозні бізнеси ну і Китай. Але такий варіант критично не влаштовує Бібі, нафтовиків і зброярів у США. Менше доби і все стане зрозуміло, хоча б на 60 днів. Завтра зранку, якщо бойові дії не відновляться, євро відреагує на інформаційну складову, бізнесова складова викристалізується і почне діяти десь через 3-4 тижні.



Якщо перемир’я на БС запрацює то відновляться спроби зупинити бойові дії і у нас. Поступка Трампа і Вашингтону в іранському питанні буде суттєвою. Цікаво, чим відповість Сі щодо війни у нас і позиції щодо Європи. А є ще й страхи та мотиви європейських столиць…