vitaxa2006 написав:Місія МВФ приїхала до Києва. Тепер на валютному ринку усе буде добре.
Подивимось:
Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, місія працюватиме в Україні до 2−3 червня. «Зазвичай такий візит відбувається за місяць до засідання Борда МВФ та чергового виділення траншу. Наш як раз запланований на кінець червня, тому ось приїхали в кінці травня», — пояснив він. За його словами, за результатами роботи місія МВФ зазвичай оцінює виконання попередніх домовленостей та готує чернетку про головні домовленості щодо нових маяків і зміни ряду параметрів старих. «Всі інші місії закінчувались рекомендацією виділити транш. Ця може стати неприємним виключенням, так як на даний момент (а час вже минув до кінця березня 2026) у нас є купа провалених маяків… Коротше, по алегорії студентів, на цю „сесію“ влада приходить не те що погано підготовленою, а як після гучної вечірки і десь з загубленою заліковою книгою. При тому що місяці два тому обіцяли все вивчити і навіть отримати автомат», — написав Железняк. https://biz.nv.ua/ukr/finance/pershiy-p ... 11242.html
Буде все як завжди. Потицяють "носиком у сечу, як кошенят", і поїдуть. А транш всеодно виділять, бо їм так треба, тому що якщо раптом хтось навчиться обходитися без їх траншів, то це набагато гірше, ніж "недовиконали якісь умови".