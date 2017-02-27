Додано: Нед 31 тра, 2026 09:44

budivelnik написав: Так, якщо цей товар випускався на експорт тоді так-виграш від девальвації є, але весь цей виграш виключно за рахунок зниження доходів всередині держави.

Так я про це й кажу: власник отримує короткочасний виграш, бо ту саму суму у валюті міняє на більшу кількість місцевих фантиків. А ріст зарплат для компенсації девальвації завжди відстає. І якщо на приватних він буде поступовим і за місяців 6-9 все відіграє, то для військових, бюджетників, пенсіонерів мінімум рік треба лапу смоктати в очікуванні коли держава таки вирішить компенсувати девальвацію. А при х2-х3 і не один рік.І може десь в ідеальних країнах і пустить власник частину додаткового прибутку на розвиток підприємства, а не на нову дачу в Козині. І цей розвиток в майбутньому може принести додаткові робочі місця, але точно не в Україні. І не в ЄС/США, де весь розвиток іде виключно за рахунок грантів чи інвестицій (чужих грошей).Але виграш не тільки від експорту бо в середині ціни ростуть мінімум пропорційно девальвації, а часто на випередження: у Вашому прикладі був товар по 10, а стане не по 20, а по 22-25... Падіння попиту то звісно є, але не на весь товар.ТОМУ ИМХО девальвація - це відібрати гроші переважно від бюджетників і трохи від працівників приватних підприємств і дати їх переважно власниками приватних експортноорієнтованих бізнесів і трохи бюджету країни. За перспективу що вони додаткові кошти витратять на розвиток, а не на особисте збагачення.