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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12112121131211412115
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

походу вийшли на той рівень який хотів НБУ. жостко тримають 45
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:57

  Shaman написав:
  Вело написав:
  Schmit написав:

попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).

можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...

не у меня привязана, уже второй кацап пытается играть именно в этой теме на этой цифре и на фамилии президента, на них ты почему то не реагируешь.
Кстати на вопрос о темпах обесценивания можешь ответить, помнишь что такое логарифм?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:07

  Вело написав:
  Schmit написав:

попробую ответить этому экспонату культурно. За тридцать лет гривна обесценилась с 1.8 до 45, то есть в 25 раз. А за эти 7 лет с 28 до 45, то есть в 1,6 раза. Внимание вопрос, во сколько раз обесценивание при Зеленском лучше среднего?
Кстати для кнуролюбов, обесценивание за 5 лет про Порошенко в 2,3 раза ( с 12 до 28).

Мова зовсім не про президентів та курси валют, а про точність "пророцтва", яке збулось, тепер вже на 100%.
Schmit
 
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