Саме зараз Іран та Ізраїль значно ближче до наступного обміну ударами ніж США та Іран до підписання хоч чогось. По перше, не думаю, що Хезболла сама вирішила вдарити зранку по Ізраїлю, вони повні маріонетки генералів КСІР. Генерали КСІР поки абсолютно не хочуть підписувати хоч якісь угоди зі США. Вони поки лякають монархів регіону і вибивають до себе страх і повагу. Бундючні павичі мультиміліардери виявилися здатними тільки "понти колотити" з супермоделями в ексклюзивних гіперкарах. Ще не настав час "миру". Крім того, Пекін також ламає голову, як втихомирити фанатиків, адже ще пару місяців тому думав, що ті повністю залежні, підконтрольні і йде на все більші фінансові поступки. Комуністи по всьому світу однакові: думають що всіх і все можна купити. По друге, від Трампа уже нічого не залежить. Його не сприймають серйозно ні оточення, ні діпстейт, ні колишні союзники США. Всі чекають листопада і в кожного вже свої плани на "грудень". Сам дід чудить на стільки, на скільки дозволяють препарати та їх дози. Але виглядаєна те, що медики мають певний успіх. Не виглядає хоч на якийсь мир на Близькому Сході. Як, зрештою, і не виглядає на катастрофічну енергетичну кризу. Відбувається інформаційне ганяння світового "натовпу, електорату і виборців". "Самими розумними і унікальними" маніпулюють як тільки хочуть. Принцип, коли засмиканий, знервований, переляканий "планктон" в якийсь момент погоджується на любу дурницю "лишень би мир" і біжить на виборчу дільницю подарувати "Карабасу Барабасу" 73% голосів, універсальний і працює практично по всьому світу (виключення - диктатури чи релігійно-фанатичні диктатури).
Поки євро шансів не має. Крім того, завтра починається збіговисько G7. Там теж можуть бути інформаційні приводи, які вплинуть на курси валют. Але передбачити щось дуже важко. Якщо сьогодні між США і Іраном нічого таки не підпишуть, то події на саміті можуть бути дуже цікавими.
orest написав: завтра починається G7. Там теж можуть бути інформаційні приводи, які вплинуть на курси валют. Але передбачити щось дуже важко.
Зовсім не важко передбачити масований обстріл України, який завжди відбувається під такі події високого рівня.[/quote]
orest написав: Якщо сьогодні між США і Іраном нічого таки не підпишуть, то події на саміті можуть бути дуже цікавими.
Якщо й підпишуть, то події всеодно будуть дуже цікавими. Нагадаю, що миротворець поставив обом сторонам дедлайн для війни в Україні 4 липня цього року. Це не випадкова дата для США, тому про якесь рпв може й домовляться, а потім як карта ляже. Очікую зниження по долару десь у середу-четвер.
orest написав:Як, зрештою, і не виглядає на катастрофічну енергетичну кризу.
В США очевидно є сили які цілком задоволені:
експорт сирої нафти та пального зі США у травні зріс до близько 10,5 млн барелів на добу завдяки високому видобутку та вивільненню стратегічних запасів, що зробило США найбільшим світовим експортером третій місяць поспіль https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... uters.html
budivelnik написав:на цифру яку знайшов ти - 17 млн осіб І перерахуй табличку.... Тому якщо є 17 млн працездатного , а 12 млн офіційно працюють( додам що в цих офіційно працюючих є якась частка ПЕНСІОНЕРІВ ) то все одно ВІД 5 млн ОСІБ ухиляються від сплати податків. З цим ти погодишся?
Вертаємся знову до методології - якщо рахувати від 15 до 70, то погоджуся, але якщо по нормальному для конкретно наших умов з нашою тривалістю здорового життя та стартом роботи, то не 8 і не 5 млн не платять, а максимум 2-3 можна закидати і то з них частина була за кордоном і навіть значна частина з частини платила там податки, але так як і з мобілізацією, їм це тут не зараховувалось, хоча є і договори про уникнення подвійного оподаткування. А 2-3 це в 3-4 рази менше як 8 від яких починали. На пе5рспективу, якщо все ж таки якось вступимо в ЄС, то може виявитися, що і пред'являти щось з претензій є значно менше кому ніж звучать популістичні гасла про мільйонні мільйони. Широкі маси думають, що всі проблеми від олігархів, успішніші новобуржуа, що винні мільйони привидів. До речі про стратифікацію суспільства по доходам цікавий варіант розподілу:
orest написав:США вже два місяці експортує в 2-3 рази більше енергоносіїв ніж ще в лютому і країна стала головним джерелом енергоносіїв у світі по фантастичних цінах (в лютому 70 дол за барель а з моменту початку війни – 100-120 дол за барель) спричинило відчутний перекос в економічних показниках США та інших провідних економік світу і спровокувало різке зміцнення «продукції ФРС».
Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...
проблема з методикою розрахунку для банків. наприклад людина могла до 2014 року отримувати 2К баксів (по курсу), чесно платити податки і накопичити кошти (в баксах). але в гривнях це 16К було тоді в місяць. і коли така людина принесе з під груш 10-20-30-40-50 К баксів не роблячи останні 10 років що їй банк скаже? податки не сплачені кошти чорні? просто закони ідіоти пишуть. тому і біда-біда.
тот факт, что банки задают какие-то вопросы о происхождении денег в сумме, за которую можно купить разве что б/у ланос или приличный телевизор, уже полная шляпа.
так же как то, что на коммерческие организации, занятые оказанием услуг, возложили какие-то функции мониторинга и задавания вопросов. скоро может в каждом Сильпо надо будет справки о доходах показывать? пусть засунут себе такие законы туда, каким местом их придумали.
тот факт, что банки задают какие-то вопросы о происхождении денег в сумме, за которую можно купить разве что б/у ланос или приличный телевизор, уже полная шляпа.
так же как то, что на коммерческие организации, занятые оказанием услуг, возложили какие-то функции мониторинга и задавания вопросов. скоро может в каждом Сильпо надо будет справки о доходах показывать? пусть засунут себе такие законы туда, каким местом их придумали.
та можна порахувати інший випадок. футуристичний. є дві пари дорослих. у одних - машина, квартира, двоє дітей. у інших - ні машини ні квартири ні дітей. але кошти накопичені. то питання - якщо друга пара принесе в банк кошти які дорівнюють витраченому за 20 років першою парою на все перераховане що банк скаже?