Додано: Пон 15 чер, 2026 20:16

smdtranz написав: почему сразу по максимальной?

просто когда одни платят 18%, а другие 0..5%, занимаясь одним и тем же, это не справедливо. почему сразу по максимальной?просто когда одни платят 18%, а другие 0..5%, занимаясь одним и тем же, это не справедливо.

smdtranz написав: пусть будет налог на прибыль на общей системе те же 5% как на доход на фоп 3 группы, да и никто париться не будет, все равно сейчас его толком никто не платит по факту. пусть будет налог на прибыль на общей системе те же 5% как на доход на фоп 3 группы, да и никто париться не будет, все равно сейчас его толком никто не платит по факту.

smdtranz написав: вся экономика занята тем, что через фопов в пределах лимита отбеливает бабки. куда это годится? вся экономика занята тем, что через фопов в пределах лимита отбеливает бабки. куда это годится?

Виявилося, що підприємці обирають ФОП не через нижчі ставки податків, а щоб уникнути нестерпного адміністративного навантаження загальної системи з ПДВ. До того ж витрати на зарплату штата бухгалтерів іноді перевищує дохід підприємців.

Ой, слово "справедливость" лучше по отношению к поборам не употреблять. Нет там её в однозначном смысле. Например, штрафы за нарушение ПДД в Украине зависят только от тяжести самого нарушения. За одинаково содеянное положено заплатить одинаково. Казалось бы идеально справедливо? Нет, в некоторых других странах считают, что так как раз не справедливо потому, что богатый может нарушать без существенного удара по своему кошельку, поэтому для справедливости эту тяжесть нужно ещё и на доход нарушителя умножать. Идея ФЛП с его ограничением на обороты кажется похожей на справедливость второго случая: пока маленький, спрос с тебя тоже малый и не сложный (хотя это не принудиловка. На общей могут работать все), а если вырос, то огребай сложности и тяготы, чтобы жизнь мёдом не казалась. Что из этого выходит в реализации - это другой вопрос.Обычно на ФЛП поборники справедливости катят бочку за то, что при оформлении на нём работника государству нужно отдать максимум 6% + минимальный ЕСВ, а при работнике в штате - примерно половину. Конечно, было бы круто, если бы работникам на зарплате уменьшили поборы, но мы же в Украине, поэтому говорят только о том, как бы ФЛП их поднять до 20% и больше.Мы про отбеливание (узаконивание преступных доходов) или про оптимизацию налоговой нагрузки? Первому упрощёнка не помощник. Вторым в той или иной форме занимаютсяи обычно это одна из самых главных задач бухгалтерии предприятия. Или именно частный случай оптимизации через механизм ФЛП - это жупел какой-то?P.S. Кстати, на родственном сайте утверждают, что ФЛПИ по требованию МВФ с этим что-то будут делать. Только секрет что и когда