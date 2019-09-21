- Хто відповідальний за оргазм жінки?
- Укроргазмвидобування.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2026 05:06
Додано: Чет 11 чер, 2026 08:43
Бетон
Про поляків у 90-і правда. У мене батько у 92-93 роках купував тут радянські іграшки та їздив продавав їх у Польщу та Венгрію. А там купував західні шмотки та іноземні смаколики мені. Добре це пам'ятаю.
А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили. Труп знайшли у найближчому лісі через місяць. Хотів заробити, продавши тут цю беху.
Додано: Чет 11 чер, 2026 09:14
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
А звідки інфо, що саме польські?
На території Польщі часто діяли банди з срср, зокрема і з України. Польща була поділена на сфери, а машини ганяти був бізнес досить ризиковий, навіть бандити то їздили колонами.
Додано: Чет 11 чер, 2026 09:40
Тесть теж в середині 90-з Польші Сьєру гнав, так не стільки бандюки, як поліцаї обібрали.
Додано: Пон 15 чер, 2026 08:22
Більше експертної аналітики, свіжих рейтингів та юридичних розборів у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб інвестувати безпечно!
Додано: Пон 15 чер, 2026 09:52
Ремонт 1к Ів.Ф. 600К+
Ремонт 1к Ів.Ф. 600К+
Додано: Вів 16 чер, 2026 10:56
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Відбудова житла та міст після війни: аспекти та проблеми
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|