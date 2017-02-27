на міжбанку знизився євро. гадаю значно вище 45 дол поки пускати не будуть...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2026 11:22
Додано: Чет 18 чер, 2026 17:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не понял связь между ОВГЗ и дворником. В огороде бузина... Но я ж говорю - МОЖНО и даже нужно. А то тот же дворник сейчас часть своей зарплаты на старость откладывает в ОВГЗ, только частично типа прибылью с них компенсируя инфляцию, а 23% с этой прибыли не платит. Не хорошо.
А меня читать? Я специально подчеркнул, что сейчас с ОВГЗ налогов нет. Поэтому, пока оно так, такие рантье сразу в люди второго сорта попадут. Может туды им и дорога. Но ацент был не на этом, а на том, что западные улучшатели демократии додумывались у недостаточно полезных членов общества только избирательные права отбирать. А тут можно сказать, что в концлагерь сажать предлагается. Верной дорогой идёте, товарищ. Органично в стране, где четверть населения в 2022 году в концлагерь посадили и уже пятый год выпускать не собираются. Посадили, правда, типа, идейно: несколько попыток принять закон о том, чтобы из него выпускать хороших налогоплательщиков, благополучно провалились под соусом, что все должны быть равны вне зависимости от приносимого в бюджет. Правда, при этом скромно умолчали, что депутаты и прочие крупные госчиновники равнее. По логике это работает и в обратную сторону: самый тунеядец должен иметь столько же прав, сколько и крупный налогоплательщик. Так что, если так реформировать, нужно будет убедить законодателей от этой идеи равенства отказаться
Додано: Чет 18 чер, 2026 17:17
moveton
Давай без емоційної істерії .
1 Ти погоджуєшся що податок на прибуток генерований капіталом повинен бути як мінімум таким самим як і податок на працю?
2 Ти погоджуєшся що ті хто знаходиться в працездатному віці і не є інвалідом - якщо не сплачує податки з доходів які отримає - є сволотою яка краде в своїх ?
Простих дві відповіді , без накидування лайна на вентилятор.
Додано: Чет 18 чер, 2026 18:08
Никаких эмоций Просто немного разворачивал не свою мысль, чтобы её красота стала понятней.
Прямо в такой формулировке - нет, не обязан. Может быть в любом соотношении. Не вижу почему они вообще должны быть связаны. И термины определять надо. Вот сейчас "податок на прибуток генерований капіталом" - это даже грубо три варианта: физику на инвестприбыль/депозиты, физику на дивиденды, юрику. В первом случае для корпоративных инвестиций у нас налог ровно такой же, как на зарплату: те же 23% НДФЛ+ВС. ЕСВ - это отдельная тема. Это, типа, взнос в личную пенсию (он даже ПФ сейчас администрируется) и по-хорошему должен быть полностью добровольным. Любители точки зрения, что доход на капитал должен быть не меньше, должны быть довольны.
Я тут не согласен даже с тем, что нужно выделять инвалидов Уж равенство, так равенство. Пусть и с пособия/пенсии платит одинаковую ставку (замечу, что даже в одиозной
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