Додано: Чет 18 чер, 2026 18:08

budivelnik написав: Давай без емоційної істерії . Давай без емоційної істерії .

budivelnik написав: 1 Ти погоджуєшся що податок на прибуток генерований капіталом повинен бути як мінімум таким самим як і податок на працю? 1 Ти погоджуєшся що податок на прибуток генерований капіталом повинен бути як мінімум таким самим як і податок на працю?

budivelnik написав: 2 Ти погоджуєшся що ті хто знаходиться в працездатному віці і не є інвалідом - якщо не сплачує податки з доходів які отримає - є сволотою яка краде в своїх ? 2 Ти погоджуєшся що ті хто знаходиться в працездатному віці і не є інвалідом - якщо не сплачує податки з доходів які отримає - є сволотою яка краде в своїх ?

Никаких эмоцийПросто немного разворачивал не свою мысль, чтобы её красота стала понятней.Прямо в такой формулировке - нет, не обязан. Может быть в любом соотношении. Не вижу почему они вообще должны быть связаны. И термины определять надо. Вот сейчас "податок на прибуток генерований капіталом" - это даже грубо три варианта: физику на инвестприбыль/депозиты, физику на дивиденды, юрику. В первом случае для корпоративных инвестиций у нас налог ровно такой же, как на зарплату: те же 23% НДФЛ+ВС. ЕСВ - это отдельная тема. Это, типа, взнос в личную пенсию (он даже ПФ сейчас администрируется) и по-хорошему должен быть полностью добровольным. Любители точки зрения, что доход на капитал должен быть не меньше, должны быть довольны.Я тут не согласен даже с тем, что нужно выделять инвалидовУж равенство, так равенство. Пусть и с пособия/пенсии платит одинаковую ставку (замечу, что даже в одиознойих две) со всеми. И с тем, что неуплата налогов нашему государству - это воровство у своих, тоже не согласен. Как минимум потому, что наше государство - это ни фига не "мои". Оно меня считает холопом (даже в Конституции это записать не постеснялось) и гусём для ощипывания, я к нему отношусь соответственно. В каком-то утопическом государстве, где распределителей налогов можно считать своими, будет иначе. Но я думаю, что там и налоговая система будет другая совсем.