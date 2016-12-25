RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:11

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1625 ₴
(+ 199 ₴ буклет від НБУ)

2017

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 809 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 979 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 189 ₴

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 365 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 449 ₴

5 грн. Замок Паланок 777 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 289 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 1179 ₴
(- 159 ₴ без буклету)

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 459 ₴

5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 369 ₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 299 ₴

2020

5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 185 ₴

5 грн. Золочівський замок 519 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 269 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 220 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 230 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 365 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 279 ₴

2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 649 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1309 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 255 ₴

5 грн. Місто Слов`янськ 444 ₴

2021

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 195 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 189 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 1529 ₴
(- 210 ₴ без буклету)

5 грн. Київська фортеця 265 ₴
(+ 80 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1095 ₴

2 грн. Євген Коновалець 265 ₴

2 грн. Василь Сліпак 269 ₴

5 грн. Маяки України 649 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4399 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1679 ₴
(- 299 ₴ без буклету)

5 грн. Українські рятівники 419 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 239 ₴
(+ 65 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 279 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 189 ₴

5 грн. Хотинська битва 289 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 299 ₴

5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 849 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 269 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 485 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 319 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 519 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 260 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1549 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 219 ₴
(+ 50 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 819 ₴

2 грн. Павло Глазовий 209 ₴

2023

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2599 ₴
(+ 255 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 279 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 849 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 689 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 209 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 599 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 570 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 369 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 250 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 319 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 640 ₴

5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 500 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 909 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴
(+ 255 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 230 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Крапля життя 289 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 209 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 475 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 475 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 280 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 795 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 320 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 255 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 520 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 419 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 250 ₴

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 495 ₴

5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 265₴

5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Українська бавовна. САУ "Богдана" в буклеті від НБУ 520 ₴

5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 580 ₴

5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 599 ₴

2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 269₴

2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 269₴

Зображення
Зображення

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949 ₴


Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1419 ₴

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1749 ₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 85 ₴ / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 79 ₴ / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1579 ₴ / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "Національне агентство з питань запобігання корупції" в буклеті від НБУ 2025 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 280 ₴

Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 220 ₴

Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 235 ₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! 175 ₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 195 ₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 219 ₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 319 ₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 245 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 185 ₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 325 ₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 105 ₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 115 ₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 95 ₴


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 125 ₴


Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 85 ₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 28.04.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 14:50

Станом на сьогодні маю на продаж монети НБУ зі срібла:

"Бокораш / Плотогон" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3699 ₴

"Стельмах" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 4199 ₴

"Гончар" 2010; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 4699 ₴

"Коваль / Кузнец" 2011; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3899 ₴

"80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" 2021; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3819 ₴

"В єдності - сила / В единстве – сила" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5219 ₴

"Ой у лузі червона калина / Ой в лугу красная калина" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5219 ₴

"Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС / Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4555 ₴

"Захисниці / Защитницы" 2023; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 7199 ₴

"Кохання / Любовь" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4799 ₴

"Батьківське щастя / Родительское счастье" 2024; 5 грн.; Ag 925; пів унції 15.55 г - 4919 ₴

"Орьнек. Кримськотатарський орнамент / Орьнек. Крымскотатарский орнамент" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4269 ₴

"Сергій Параджанов / Сергей Параджанов" 2024; 5 грн.; Ag 925 (патинована); пів унції 15.55 г - 2925 ₴

"Ні куля, ні шабля! / Ни пуля, ни сабля!" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4319 ₴

"Цифрова держава / Цифровое государство" 2024; 10 грн.; Ag 999; унція 31.1 г - 8299 ₴

"Новорічна іграшка / Новогодняя игрушка" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5475 ₴

"Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5475 ₴

"Сила кохання / Сила любви" 2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5625 ₴

"Великодня радість. Писанка / Пасхальная радость. Писанка" 2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 9219 ₴


* монети у капсулах та футлярах від НБУ з сертифікатами. Банківський стан, нові.


Срібна інвестиційна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3925 ₴

Зображення
+ 225 футляр від НБУ


Срібна інвестиційна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2025; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3379 ₴

Зображення
Зображення
+ 225 футляр від НБУ
Зображення

* інвестиційні монети у капсулах. Банківський стан, нові.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 28.04.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:19

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1699 ₴
(+ 230₴ буклет від НБУ)

2017

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 819 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 1059 ₴
(+ 140₴ буклет від НБУ)

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 365 ₴
(+ 125₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 479 ₴

5 грн. Замок Паланок 769 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 309 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) 1049 ₴
(+ 160₴ буклет від НБУ)

5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 399 ₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 329 ₴

2020

5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 219 ₴

5 грн. Пацюка (Щура) 1649₴

5 грн. Золочівський замок 519 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 289 ₴

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 229 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 239 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 379 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 285 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 685 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1399 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 265 ₴

5 грн. Місто Слов`янськ 485 ₴

2021

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 229 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 239 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) 1299 ₴
(+ 250₴ буклет від НБУ)

5 грн. Київська фортеця 275 ₴
(+ 90₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1099 ₴

2 грн. Євген Коновалець 279 ₴

2 грн. Василь Сліпак 319 ₴

5 грн. Маяки України 789 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4399 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) 1349 ₴
(+ 325₴ буклет від НБУ)

5 грн. Українські рятівники 459 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 259 ₴
(+70₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 299 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 199 ₴

5 грн. Хотинська битва 309 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 319 ₴

5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 949 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 295 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 555 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 329 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 519 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 260 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1699 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 235 ₴
(+ 65₴ буклет від НБУ)

2023

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2699 ₴
(+ 260₴ буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 349 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 879 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 735 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 209 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 229 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 709 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 575 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 329 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 375 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 255 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 315 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 769 ₴

5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 549 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 949 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴
(+ 260₴ буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 235 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 260 ₴

5 грн. Крапля життя 289 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 239 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 435 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 475 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 759 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 365 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 250 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 525 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 435 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 240 ₴

5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 255₴

5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 260 ₴

5 грн. Українська бавовна. САУ "Богдана" в буклеті від НБУ 535 ₴

5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 619 ₴

5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 595 ₴

2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 250₴

2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 250₴

2*5 грн. Набір «Мешканці морських глибин» в буклеті від НБУ

Зображення
Зображення
Зображення

5 грн. Рік Коня в буклеті від НБУ 329₴

Зображення
Зображення

2 грн. 120 років від дня народження Ніла Хасевича в буклеті від НБУ 250₴

Зображення
Зображення

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 1199 ₴

Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1449 ₴

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1749 ₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 89 ₴ / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 60 ₴ / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 60 ₴ / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 79 ₴ / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1625 ₴ / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 220 ₴

Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 239 ₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); 195 ₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 199 ₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 259 ₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 335 ₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 269 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 185 ₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 335 ₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 105 ₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 115 ₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 99 ₴

Пам. медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. - 99₴


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 125 ₴


Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 465 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 89 ₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 28.04.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 16:57

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1759 ₴
(+ 230₴ буклет від НБУ)

2017

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 825 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 1059 ₴
(+ 140₴ буклет від НБУ)

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 375 ₴
(+ 125₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 285 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 479 ₴

5 грн. Замок Паланок 769 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 333 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) 1119 ₴
(+ 160₴ буклет від НБУ)

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 339 ₴

2020

5 грн. Золочівський замок 509 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 309 ₴

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 239 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 255 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 389 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 289 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 699 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1399 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 265 ₴

2021

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 249 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 255 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) 1349 ₴
(+ 250₴ буклет від НБУ)

5 грн. Київська фортеця 285 ₴
(+ 90₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1099 ₴

2 грн. Євген Коновалець 295 ₴

2 грн. Василь Сліпак 329 ₴

5 грн. Маяки України 809 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4399 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) 1349 ₴
(+ 350₴ буклет від НБУ)

5 грн. Українські рятівники 465 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 279 ₴
(+70₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 299 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 199 ₴

5 грн. Хотинська битва 319 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 329 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 299 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 585 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 339 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 519 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 260 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1999 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 265 ₴
(+70₴ буклет від НБУ)

2023

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2749 ₴
(+ 260₴ буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 365 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 949 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 749 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 209 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 229 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 729 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 599 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 355 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 389 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 259 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 309 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 795 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 949 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴
(+ 260₴ буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 235 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 260 ₴

5 грн. Крапля життя 289 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 270 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 419 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 465 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 565 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 749 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 365 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 249 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 499 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 435 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 240 ₴

5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 250₴

5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 255 ₴

5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 639 ₴

5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 699 ₴

2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 249 ₴

2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 245 ₴

2*5 грн. Набір «Мешканці морських глибин» в буклеті від НБУ

2 грн. 120 років від дня народження Ніла Хасевича в буклеті від НБУ 249₴

5 грн. Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом! в буклеті від НБУ 649 ₴
Зображення
Зображення

5 грн. Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" в буклеті від НБУ 549 ₴
Зображення
Зображення

5 грн. Дипломатія в буклеті від НБУ 269 ₴
Зображення

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 1949 ₴

Зображення
Зображення

Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1449 ₴

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1749 ₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 89 ₴ / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 60 ₴ / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 60 ₴ / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 79 ₴ / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1849 ₴ / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 225 ₴

Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 259 ₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); 230 ₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 199 ₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 289 ₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 335 ₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 299 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 89 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 249 ₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 335 ₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 109 ₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 119 ₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 139 ₴

Пам. медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. - 125 ₴

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 129 ₴


Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 469 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 89 ₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 28.04.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 17:11

Станом на сьогодні маю на продаж монети НБУ зі срібла:

"Захисниці / Защитницы" 2023; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 14999 ₴
Тираж лише 2500 шт.!
Зображення
Зображення

"Батьківське щастя / Родительское счастье" 2024; 5 грн.; Ag 925; пів унції 15.55 г - 4699 ₴
Зображення
Зображення

"Сила кохання / Сила любви" 2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 10999 ₴
Зображення
Зображення
Гарний подарунок до Дня закоханих (Валентина)!

* монети у капсулах та футлярах від НБУ з сертифікатами. Банківський стан, нові.


Срібна інвестиційна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 7499 ₴

Зображення

* інвестиційні монети у капсулах. Банківський стан, нові.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 28.04.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 11:57

Станом на сьогодні маю на продаж монети з нейзильберу:

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

3*5 грн. Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1799₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 1019₴
(+ 100₴ буклет від НБУ (стан 4/5))

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 365₴
(+ 125₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 285₴

2019

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 325₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) 1099₴
(+ 160₴ буклет від НБУ)

5 грн. 100 р з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 329₴

2020

5 грн. Золочівський замок 509₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 319₴

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 239₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 255₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 389₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 319₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 700₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1359₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 267₴

2021

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 249₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 249₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) 1349₴
(+ 250₴ буклет від НБУ)

5 грн. Київська фортеця 299₴

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1159₴

2 грн. Євген Коновалець 305₴

2 грн. Василь Сліпак 319₴

5 грн. Маяки України 819₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4599₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) 1450₴

5 грн. Українські рятівники 450₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 275₴
(+ 80₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 299₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 199₴

5 грн. Хотинська битва 325₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 325₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 289₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 329₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 509₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 259₴

5 грн. Набір із 3-х монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) 2199₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 309₴
(+ 80₴ буклет від НБУ)

2023

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 3799₴
(+ 365₴ буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 409₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 1049₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 275₴

5 грн. Воєнна розвідка України 749₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 219₴

5 грн. 100 р Нац. науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 235₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 765₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 599₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 405₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 385₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 262₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 305₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 825₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 999₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 3039₴
(+ 350₴ буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 235₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 259₴

5 грн. Крапля життя 295₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 269₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 399₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 460₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 560₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 275₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 735₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 399₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 242₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 465₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 260₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 425₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 375₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 239₴

5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 250₴

5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 255₴

5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 260₴

5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 629₴

5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 599₴

2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 239₴

2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 239₴

2*5 грн. Набір «Мешканці морських глибин» в буклеті від НБУ 3399₴

2 грн. 120 років від дня народження Ніла Хасевича в буклеті від НБУ 239₴

5 грн. Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом! в буклеті від НБУ 599₴

5 грн. Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" в буклеті від НБУ 599₴

5 грн. Дипломатія в буклеті від НБУ 269 ₴

2026

5 грн. Українська бавовна. Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця" в буклеті від НБУ 549₴

* Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 1699₴ *

Медалі від НБУ:

Набір з 8-и різних медалей "Міста героїв" від НБУ 2022-2023 року - 1825₴

Пам'ятні медалі присвячені стійкості, витримці та героїзму громадян й вшануванню пам’яті загиблих. Діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь
2) Місто героїв - Маріуполь
3) Місто героїв - Харків
4) Місто героїв - Херсон

2023 рік:
5) Місто героїв - Охтирка
6) Місто героїв - Волноваха
7) Місто героїв - Чернігів
8 ) Місто героїв - Миколаїв


Пам. медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт.! 225₴

Пам. медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 260₴

Пам. медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); 225₴

Пам. медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. 199₴

Пам. медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тир.: 30 тис. шт.! 270₴

Пам. медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 349₴

Пам. медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт.! 95₴

Пам. медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 279₴

Пам. медаль "100 Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт.! 90₴

Пам. медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 229₴

Пам. медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 349₴

Пам. медаль "175 років Уманському національному університету садівництва" 2019 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт.! 129₴

Пам. медаль "Національний університет «Львівська політехніка»" 2017 (як 2 грн.); тир.: 20 тис. шт. 125₴

Пам. медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 (як 5 грн.); тир.: 30 тис. шт. 125₴

Медалі у капсулах. Нові.

Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1399₴

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

* Набір зі всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.): 1725₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.


Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна банкноти у сувенірній упаковці: 125₴

Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023
Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Ціна банкноти у сувенірній упаковці: 449₴
* В наявності декілька штук *

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024
Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Ціна банкноти у сувенірній упаковці: 309₴
* В наявності декілька штук *

Оплата попередня на картку банку або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь :wink:
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 28.04.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:20

Станом на сьогодні маю на продаж монети з нейзильберу:

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

3*5 грн. Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1999₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 999₴
(+ 100₴ буклет від НБУ (стан 4/5))

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 359₴
(+ 125₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 299₴

2019

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 325₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) 1099₴
(+ 150₴ буклет від НБУ)

2020

5 грн. Золочівський замок 509₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 335₴

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 239₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 269₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 389₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 339₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 719₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1319₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 269₴

2021

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 253₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 253₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) 1309₴

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1260₴

2 грн. Євген Коновалець 309₴

2 грн. Василь Сліпак 319₴

5 грн. Маяки України 829₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4799₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) 1399₴

5 грн. Українські рятівники 435₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 279₴
(+ 85₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 295₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 195₴

5 грн. Хотинська битва 339₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 359₴

2022

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 289₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 265₴

5 грн. Набір із 3-х монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) 2329₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 309₴
(+ 80₴ буклет від НБУ)

2023

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 3549₴

2 грн. Павло Скоропадський 410₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 1099₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 290₴

5 грн. Воєнна розвідка України 749₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 229₴

5 грн. 100 р. Нац. науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса" 229₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 765₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 629₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 389₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 300₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 999₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний в буклеті від НБУ 3275₴

5 грн. День Європи 240₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 265₴

5 грн. Крапля життя 280₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 270₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 389₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 460₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 559₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 275₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 749₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 399₴

5 грн. 100 років із часу заснування "Українського Радіо" в буклеті від НБУ 242₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е "Буцефал" в буклеті від НБУ 450₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 265₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 435₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 365₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 237₴

5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 250₴

5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 260₴

5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 260₴

5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 629₴

5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 599₴

2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 235₴

2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 235₴

2*5 грн. Набір «Мешканці морських глибин» в буклеті від НБУ 3299₴

2 грн. 120 років від дня народження Ніла Хасевича в буклеті від НБУ 235₴

5 грн. Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом! в буклеті від НБУ 679₴

5 грн. Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" в буклеті від НБУ 699₴

5 грн. Дипломатія в буклеті від НБУ 262₴

2026

5 грн. Українська бавовна. Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця" в буклеті від НБУ 535₴

5 грн. Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи в буклеті від НБУ 725₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Зубр в буклеті від НБУ 2499₴

5 грн. Розстріляне відродження. Майк Йогансен в буклеті від НБУ 270₴

5 грн. Розстріляне відродження. Іван Падалка в буклеті від НБУ 270₴

2 грн. 100-річчя дня пам`яті Симона Петлюри в буклеті від НБУ 629₴

5 грн. 65-річчя заснування Національної премії України ім. Т. Шевченка в буклеті від НБУ 450₴

5 грн. Господарська юстиція України в буклеті від НБУ 270₴


* Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 1649₴ *

Медалі від НБУ:

Набір з 8-и різних медалей "Міста героїв" від НБУ 2022-2023 року - 1869₴

Пам'ятні медалі присвячені стійкості, витримці та героїзму громадян й вшануванню пам’яті загиблих. Діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь
2) Місто героїв - Маріуполь
3) Місто героїв - Харків
4) Місто героїв - Херсон

2023 рік:
5) Місто героїв - Охтирка
6) Місто героїв - Волноваха
7) Місто героїв - Чернігів
8 ) Місто героїв - Миколаїв


Пам. медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. 225₴

Пам. медаль "110 р. Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 269₴

Пам. медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.) 250₴

Пам. медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. 199₴

Пам. медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 349₴

Пам. медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. 115₴

Пам. медаль "100 р. Луганському національному університету ім. Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 279₴

Пам. медаль "100 р. Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. 96₴

Пам. медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 229₴

Пам. медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тир.: 10 тис. шт.! 359₴

Пам. медаль "175 р. Уманському національному університету садівництва" 2019 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. 125₴

Пам. медаль "Національний університет «Львівська політехніка»" 2017 (як 2 грн.); тир.: 20 тис. шт. 125₴

Пам. медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 (як 5 грн.); тир.: 30 тис. шт. 129₴

Медалі у капсулах. Нові.

Також є в наявності всі 9 штук різних великих 10-к (2018-2020 р.) - 1369 грн.
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

1) Захисникам Донецького аеропорту (кіборги) 2018 269₴
2) День українського добровольця 2018 265₴
3) 100-річчя створення Українського військово-морського флоту 2018 260₴
4) Учасникам бойових дій на території інших держав 2019 95₴
5) КрАЗ-6322 "Солдат" 2019 120₴
6) На варті життя (присвячується військовим медикам) 2019 120₴
7) Повітряні Сили Збройних Сил України 2020 95₴
8 ) День пам'яті полеглих захисників України 2020 75₴
9) Державна прикордонна служба України 2020 99₴
*
10) Десантно-штурмові війська Збройних Сил України 2021 99₴
11) Сухопутні війська Збройних Сил України 2021 60₴
12) Збройні Сили України 2021 63₴
13) Військово-морські Сили Збройних Сил України 2022 58₴
14) Сили спеціальних операцій Збройних Сил України 2022 79₴

Набір зі всіх 14-ьох різних великих 10-ток (2018-2022 р.) – 1719 грн.

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.


Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна банкноти у сувенірній упаковці: 125₴


Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023
Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Ціна банкноти у сувенірній упаковці: 449₴
* В наявності декілька штук *


Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024
Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Ціна банкноти у сувенірній упаковці: 299₴
* В наявності декілька штук *

Оплата попередня на картку банку або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь :wink:
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 28.04.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи можна придбати монети в НБУ 1 ... 17, 18, 19
ytb » Нед 25 гру, 2016 16:44
180 194691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2026 10:21
Faceless
Золоті монети НБУ
Denys7719 » Вів 12 лис, 2024 22:27
1 11853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 вер, 2025 16:22
Xxx777d
вопрос по инвестиционным монетам НБУ 1, 2, 3
j1ok1 » П'ят 14 вер, 2018 23:17
25 66579
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2024 17:09
rvgu108527

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.