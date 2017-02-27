Додано: Нед 21 чер, 2026 15:02

Сибарит написав: budivelnik написав: А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ? А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ? Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.

Политическая активность - удел троечников. Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.Политическая активность - удел троечников.

Справа ж не в політичній діяльності...Справа в створенні ЗАГАЛЬНОГО розуміння як повинна розвиватись економіка...З одного боку - треба зменшувати податки....З другого всі хочуть безоплатного навчання, щоб швидка приїхала за 5 хвилин і від раку лікували за дякую....З третього боку( кажу як маленький капіталіст) - треба поважати людей які вкладають капітал в місця праці, тоді створяться умови для бідних -стати багатшими...Але ж коли я живу як бідний, працюю як багатий і зароблений капітал вкладаю в створення робочих місць - то половина тут присутніх заявляє що я ЖИРУЮ на бідних? В чому заключається це жирування ( ще б зрозуміло якби я жив в Монако , їздив на бугатті і мав яхту вартістю в першій 1000 яхт).. але я їзжу на фіскері(20 000 доларів) живу в квартирі (100 000 доларів) і витрачаю на життя 1000 доларів/місяць ( до речі пройшов медогляд і лікар рекомендує пройти курс лікування (постійний до смерті) вартістю в 500 доларів/місяць)Так отцих маленьких(та й навіть великих) капіталістів не поважають і пофік всім що той прибуток що дає через капітал я повинен оподаткувати від 43% щоб мати можливість купити лікиі в той самий час море тут присутніх заявляє що 23% на прибуток з пасивного капіталу-це багато.Тому й виходитьТруси-ХрестикАбо самостійно розуміємо що бідні мають МЕНШЕ прав за право платити менше ніж багаті..Або постійний срач і пошуки винуватих ( не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає)ПСчим поганий варіантЛАД живе в однокімнатній вартістю в 1+ млн грнЗвертається до органів соцопіки і просить дати йому субсидію розміром 10 000/місяць під заставу хати... І краще ніж зараз за 5000 - живе своїх 5-10-15 років за 15000.Приходить час і його діти пробують отримати спадок -а там напис - отримаєте ПІСЛЯ сплати субсидій які надані були її власнику...Хочете -вступайте у власністьна хочете - отримуйте від держави різницю між вартістю і тим що вже отримав ЛАД ( ясно що по заниженому коефіцієнту)якщо ж йому виплатили більше ніж вона коштує - квартира переходить у власність Держави і виставляється в обмінний фонд або на продаж (обмінний-це ж хтось закладе трьохкімнатну в Києві, хтось хатинку під Полтавою....)І дивишся, а з 11 млн пенсіонерів - 3-5 млн РІЗКО покращили своє життя БЕЗ навантаження на Бюджет.