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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18135181361813718138>
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 21:42

У Флаймана держстат філіпінський ??

  flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас.

Кх-кх
Київська область (без міста Києва):

* Загальна чисельність населення — близько 1,79 млн осіб.
* Міське населення — приблизно 1,12 млн осіб (близько 62–63%).
* Сільське населення — приблизно 0,67 млн осіб (близько 37–38%).

Тобто співвідношення було приблизно:

* Міські жителі — 62,5%
* Сільські жителі — 37,5%

Якщо брати разом місто Київ + Київську область (Київську агломерацію), то частка міського населення буде значно вищою — понад 80%.

Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Є кілька причин лоскотати тестикули тигра

епересете !
Перший раз дивлюсь цього славка, точніше читаю расшифровку відео і який головний посил цього славка ?
- не треба бити по Криму, не треба дразнити тигра, у них все є і буде, а вот нам після цих ударів по кримський логистиці та військовим, буде дуже погано !

Взагалі реакція, ну, от те, що робить зараз українська влада і команда, зазначає, що катать тігру яйця. І це потрібно робити, тому що, ну, треба перенатися, чи Тігра ще жива.
Але ж розумієте, нащо ж це робити нашим коштом? Слухайте, вони все одно по вас не вдарять. І головна причина, чому нами грають у війну, тому що собою вони грати у війну не будуть. Вони не будуть потерпати. А де від світла, а не від води, а де від тепла, а не від газу, тому що в них все буде для своїх. А що лишиться нам, ми скоро дізнаємося.
Так що не поспішайте кидатися чепчиками тільки тому, що на Криму комусь погано.
На Криму все нормально, бензин є, тільки вдвічі дорожчий.


Тобто цей славко типовий зетник, тільки (по легенді) живе в Броварах.

І з Броварів він баче, що в Криму все є, і бензин, і солярка, нема кілометрових черг (які, до речі, викладають самі кримчане), нема розпорядження кримського гауляйтера, усе зашибись!

Перефразую відомий вислів:
Скажи, що ти дивишся і я скажу, хто ти.


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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:19

Ви самі це відкрили, хто ж винуватий

yanyura

славка, точніше читаю расшифровку відео і який головний посил цього славка ?
- не треба бити по Криму, не треба дразнити тигра,


Не переймайтеся. Пару днів тому Флайман флудив ММА-ником , який казав що путін не здатний і не буде домовлятись, тре бити по рашатилу частіше і більше, і лише це ключ до успіху.
Там чи оператори обліківки міняються, чи .. .

Проблема вирішується так, як її вирішують всі: не відкривати беззмістовні відео від цього пана.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 чер, 2026 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:24

Точка зору редакції може не збігатися з точкою зору автора.

Точка зору редакції може не збігатися з точкою зору автора.

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Точка зору редакції може не збігатися з точкою зору автора.


А тут стільки людей вже повірили що філіпіни з Еквадором найкращі і сумки з Польщі і Німеччини складають.
Аж он воно як.. точка ночкіна не збігається з точкою Флаймана..
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:32

  flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас. Але він чомусь виявився трохи

це хто Вам таке сказав?)
В Україні співвідношення між горожанами і селянами 7 до 3. І це ще не правдива інформація тому, що западенські села часто урбанізованіші ніж пригороди в сша. Так що з цим в нас все нормально. Але жити в місті мало, потрібно бути власником капіталу. А в Україні більшість міського населення пролетаріат. Це маскується тим що в спадок з часів ссср лишилась житлова нерухомість та низькою народжуваністю. Якщо б народжуваність була по 5,6 дітей доходів більшості б хватало хіба на прикривання дітородних органів :lol:
p/s на рахунок донбасу то націоналізм там був но мєстний, через те що їх бізнес не був завязаний з українським.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:38

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.

давайте вже як вас вчили - "рост национального самосознания привел к распаду империи" ;)

Какое на хрен "национальное самосознание". :)
35 лет назад вы были ещё чересчур юны.
Верхушке хотелось быть хозяевами у себя дома, не подчиняться и не бояться Москвы. Вы думаете "узбекское дело" могло быть единственным?
Как процитировал flyman: "Краще бути першим у галльському селі, ніж другим у Римі".
А народ...
Не берусь говорить о зап. Украине, но центр, восток, юг купили на обещания "второй Франции" и чистый национализм - "Центр нас грабит! У Украины всё забирают! Вот перестанем отправлять всё в Москву и заживём! Будем как сыр в масле кататься".
Але не так сталося, як гадалося. Жизнь оказалась несколько сложнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:45

класичного націонал-буржуа

  Banderlog написав:
  flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас. Але він чомусь виявився трохи

це хто Вам таке сказав?)
В Україні співвідношення між горожанами і селянами 7 до 3. І це ще не правдива інформація тому, що западенські села часто урбанізованіші ніж пригороди в сша. Так що з цим в нас все нормально. Але жити в місті мало, потрібно бути власником капіталу. А в Україні більшість міського населення пролетаріат. Це маскується тим що в спадок з часів ссср лишилась житлова нерухомість та низькою народжуваністю. Якщо б народжуваність була по 5,6 дітей доходів більшості б хватало хіба на прикривання дітородних органів :lol:
p/s на рахунок донбасу то націоналізм там був но мєстний, через те що їх бізнес не був завязаний з українським.

Пролетаріат - не буржуа, як і селянство - не те ні друге.
Спробуєм флешбек у пізнє середньовіччя щоб зрозуміти, де створились перші національні держави, і чому їх ставало все більше, та що ставало причиною воєн в Новий час (Модерну добу).
"Дрібні буржуа" в неньці як революційну пасіонарну силу можна розглядати після масової появи ФОПів.
І тут приходим до концепції феномена "внутрішніх окупантів" згідно згаданого хотабом Ночкіна.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 22:56

yanyura Не буду обсуждать видео от Славка.
С бензином он "слегка" загнул.
Но вот в первом вашем видео обратил внимание - показаны 4 удара по газовым компрессорным станциям. При этом удар по станции в н.п. Лохивка показан почему-то тоже 4 раза.
Это, вроде, не совсем военные объекты. Или я чего-то не понимаю?
А если зимой начнут бить по газовым компрессорным станциям у нас?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:03

  flyman написав:
"Дрібні буржуа" в неньці як революційну пасіонарну силу можна розглядати після масової появи ФОПів.
) і звідки пасіонарність в фопів якщо вони часто заробляють менше найманого працівника?
Banderlog
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