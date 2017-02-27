1. Возможность влиять на политику за деньги принято называть коррупцией.
2. Кого тогда будут обвинять состоятельные люди, если выбор большинства не понравится?
😁
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 20:15
Додано: Нед 21 чер, 2026 20:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не треба на нас приміряти речі до яких ще не дійшов Захід...
Автоматизація - це висока капіталізація робочогомісця
У нас власний капітал відсутній, тому ми фізично не можемо перейти до високої автоматизації.... А раз не перейдемо то що ?
У нас демографія на обі ноги шкутильгає , робочих місць створено на 20 млн... рпацює 10 млн але ми будемо просувати безумовний дохід який зменшить кількість працюючих до 7 млн ?
Може не треба
поперед батька в пекло?
Додано: Нед 21 чер, 2026 20:19
Це позиція ШАМАНА
Платити щоб НЕ ПРИЙШЛИ...
Моя позиція інша - той хто ПЛАТИТЬ податки - той отримує право впливу на їх розподіл.
Бо ще раз
Нехай третина (5 млн) не платить податки з своїх доходів і 10 млн- платять....
Але ця третина , так як не платила свої-ще й не проти щоб їх хтось купив - створює умови коли ті хто платять втрачають добру половину впливу.
Як справедливість - так справедливість
Хочеш впливати на політику - плати мінімальний внесок все життя.
Додано: Нед 21 чер, 2026 20:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Запитайся в мене скільки років треба було стояти на квартиру в 1970 році....
Тобто , совок тобі недоплачував, але обіцяв дешеве житло....
Середній час стояння в черзі = 15 років...і не факт що достоїшся
Тепер давай подивимось сьогодні
Квартира однокімнатна від 1,5 млн грн....
1,5 млн / 30 000 середня = 50 місячних зарплат=4+ роки....=8000 людино-годин
То де в капіталу дикий прибуток
І останнє
так ти розглянув як я заробляв? В мене 50% розміру капіталу це просто те що я не витратив працюючи і 50% це відсотки на капітал за 30 років.....
То може якщо в мене вийшло -і в тебе вийде? Ти пробував замість 160 годин працювати 190-200 в місяць і зароблене на 30-40 годин відкладати як капітал? Якщо зможеш -через 30 років станеш капіталістом, який в 1000 разів багатший від таких самих як ти зараз.
Додано: Нед 21 чер, 2026 20:35
Розпитав 32% подохідний + 9% мед + 13% пенсійний. Частина акціями по 19%. Ось так сумарно і набігає, що більшу частину забирають незалежно як це називається.
Додано: Нед 21 чер, 2026 21:02
Бігор вєщає.
Просто на заході айтішники не вчились так багато років, як українські. Тому здатні платити податки як всі.
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