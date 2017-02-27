sergey_sryvkin написав:Ви кажете що бідних треба фінансово мотивувати, а багатих фінансово пресувати.
Як мінімум -маніпуляція... Я вважаю що оподатковувати доходи бідних треба тими ж правилами/ставками як і доходи багатих Зверніть увагу на слово доходи Дохід це не тільки зарплата це й інші варіанти...
Тому ще раз 1 З єдиним Ви не праві.... База оподаткування єдиного на другій групі - мінімальна зарплата.... Я також згоден що зарплата мінімальна працівника оподатковувалась так само як і єдиноподатника.. Але при цьому я тоді за те , щоб ДОХОДИ які вищі в простого працівника, оподатковувались ТАК само як і доходи єдиноподатника.. А от тут проблема... До 8645 грн -оподаткування ОДНАКОВЕ ( якщо працівник не платник ПДВ) , а після 8645 грн і до 400 000 грн - в єдиноподатника оподаткування НУЛЬ, а в простого працівника 63% так і залишились.
Тому Я за те щоб всім у відсотках ОДНАКОВО і відсотки мають бути ОДНАКОВІ як для оплати праці так і для інших пасивних доходів.
тепер про пенсів пенсія на 80% фінансується податками з зарплати, якщо зняти з зарплати 20% пдв, то це збільшить розмір зарплати на руки на 12% і ще на 40% збільшить виплати пенсійних внесків(до розміру коли є пдв) Таким чином питання збільшення пенсій на 30%-вирішене
В якийсь момент у бідного стане вибір, залишитись на своїй льготній мінімалці, чи заробляти трохи більше і платити податків помітно більше, і далеко не кожен захоче цю межу перетнути. Не бачу сенсу.
Кожен має право жити як хоче, але при цьому в нього повинна бути ВІДСУТНЯ можливість жити краще за чийсь рахунок, якщо він не використав СВОЇХ можливостей. Тому Якщо люди з зарплатою в мінімалку(8600) платять з неї 4000 грн , то навіщо їм давати на руки 6600 і ще 1000 повертати у вигляді субсидії? Може краще в них взяти всього 3000 ? і не дати ніякої субсидії? Як мінімум зекономимо на двох державник конторах рога й копита, які вирішують кому скільки. Зменшимо викрики про корупцію.Фактично для тих хто на мінімалці залишимо тільки ЄСВ.
budivelnik написав:Якщо люди з зарплатою в мінімалку(8600) платять з неї 4000 грн , то навіщо їм давати на руки 6600 і ще 1000 повертати у вигляді субсидії? Може краще в них взяти всього 3000 ? і не дати ніякої субсидії? Як мінімум зекономимо на двох державник конторах рога й копита, які вирішують кому скільки. Зменшимо викрики про корупцію.Фактично для тих хто на мінімалці залишимо тільки ЄСВ.
В виде субсидии или налоговой социальной льготы? Это два совершенно разных института и критерии выплат тоже разные. Например, субсидию не дадут, если средний доход в семье достаточно велик. НСЛ отдельной конторы не требует и просто учитывается при уплате НДФЛ тем юриком, который платит ЗП. Т.е. НСЛ - это, вроде, и есть то самое "взяти всього 3000". Или ещё уменьшить надо?
budivelnik написав:Якщо люди з зарплатою в мінімалку(8600) платять з неї 4000 грн , то навіщо їм давати на руки 6600 і ще 1000 повертати у вигляді субсидії? Може краще в них взяти всього 3000 ? і не дати ніякої субсидії? Як мінімум зекономимо на двох державник конторах рога й копита, які вирішують кому скільки. Зменшимо викрики про корупцію.Фактично для тих хто на мінімалці залишимо тільки ЄСВ.
В виде субсидии или налоговой социальной льготы? Это два совершенно разных института и критерии выплат тоже разные. Например, субсидию не дадут, если средний доход в семье достаточно велик. НСЛ отдельной конторы не требует и просто учитывается при уплате НДФЛ тем юриком, который платит ЗП. Т.е. НСЛ - это, вроде, и есть то самое "взяти всього 3000". Или ещё уменьшить надо?
Ви не зрозуміли... Мене не цікавлять КОНКРЕТНІ цифри і дії.... Мене цікавить ПРИНЦИП нарахування податків на доходи ( і мені по барабану що ПДФО-це податок, а ЄСВ і Військовий-це збір, а ПДВ офіційно не вважається податком на зарплату..) Мене цікавить наступне Якщо є оподаткування доходів то воно повинно бути ОДНАКОВЕ для всіх груп населення і видів доходів... Тобто Дохід на працю в найманого працівника і дохід на працю працедавця і дохід на капітал рантьє - повинні бути ОПОДАТКОВАНІ ОДНАКОВИМИ відсотками.... Це головне Далі йдуть ДРУГОРЯДНІ питання, які не мають суті якщо не вирішене головне.... Чи варто тим хто має малу зарплату ЗМЕНШУВАТИ оподаткування в порівнянні з більш багатими якщо так - то на скільки якщо ні - то чому.
Моя позиція полягає в тому що краще щоб 5 млн сьогоднішніх шлангів платили хоча б з мінімалки , а 1 млн раньє з 1 млн підприємців на єдиному мав ті самі відсотки оподаткування що й зарплата на загальній системі... І тут виникає нюанс Бо рантьє 1-3 млн осіб-платить найменше Підприємці на єдиному(1-2 млн осіб)-посереднині наймані працівники7 млн осіб -найбільше... шланги (5 млн осіб)-не платять взагалі... То треба вивести якусь середню абсолютну цифру на людину працездатного віку? Чи середній відсоток на доходи-однаковий для всіх Чи прогресивну шкалу на доходи де більше заробляєш-вищі відсотки
Пенсіонерів виводимо за дужки-вони ДОХІД не отримують ....
Але ситуація коли рантьє живе за дохід з капіталу і цей дохід оподатковується в 2-4 рази менше ніж дохід з зарплати -як на мене шлях в прірву.
"budivelnik" днями напролет крутится в валютной ветке, обсуждая В НЕЙ (?!) налоги, пенсии, социальную (НЕ)справедливость и пр., строчит "простыни", даже просматривать которые (не то что вчитываться и вникать в смысл написанного) - нет ни сил, ни времени. У меня не выходит из головы мысль: "а что и когда Вы строите?" (изучать "подноготную" кто где и чего, которая периодически здесь вылезает по тому или иному участнику форума - тоже нет ни сил, ни времени, сорри)... Вопрос - риторический, к модераторам: ДС позволял оффтоп - сугубо по выходным; валютная ветка - перестала отвечать своему названию : (
У 2025/2026 маркетинговому році (МР) експорт зернових та зернобобових з України сягнув майже 35–37 млн тонн. Через складну логістику та менший врожай загальні обсяги дещо скоротилися порівняно з минулим сезоном, проте Україна залишається одним із головних постачальників продовольства у світі. Загальний обсяг: ~35–37 млн тонн. - Пшениця: понад 12–13 млн тонн. - Кукурудза: майже 19–21 млн тонн. - Ячмінь: близько 1,5 млн тонн.
Головні тенденції експорту: Суттєві обсяги агропродукції прямують до країн Європейського Союзу, а також Африки (наприклад, Єгипет) та Близького Сходу. Основним експортним шляхом залишається «Український коридор» у Чорному морі. Існує дуже великий ризик значного погіршення логістичних можливостей через дії агресора на морі та подальше руйнування портової інфраструктури. Наземні поставки та логістика залізницею також залишаються активними, особливо до Польщі та Словаччини. Тут певні експерти прогнозують перекриття кордонів (особливо в Польщі) в продовження активізації фінансованих з кремля правих сил. Поділяю таку точку зору.
Урожай зернових та олійних культур в Україні у 2026 році прогнозується на рівні 81–83,6 млн тонн (в 2025 близько 75 млн тонн). Обсяги виробництва залишаються стабільними завдяки сприятливій погоді, проте аграрії стикаються з ризиками через спеку, зростання витрат на вирощування та логістичні складнощі. Очікувані обсяги врожаю основних культур: - Пшениця: 22–22,8 млн тонн (24 млн тонн у попередньому сезоні). - Кукурудза: 32–32,1 млн тонн (31 млн тонн в 2025). - Ячмінь: близько 5–5,2 млн тонн. - Соняшник: 13,3 млн тонн (переважна більшість буде перероблена всередині країни, в 2025 було зібрано 9 млн). - Ріпак: 3,4 млн тонн. (майже теж що й в 2025) - Соя: близько 4,9 млн тонн (аналогічно до 2025, на скільки розумію найбільш «підпільна» сг культура і дані по ній дуже приблизні). Зараз прогнози щодо врожаю починають переглядатися в гіршу сторону через ризик несприятливих погодних умов. Не проглядається якихось вагомих причин, щоб початок жнив та експорту свіжого збіжжя мав позитивно вплинути на курс грн.. Основними ризиками залишаються: погодні умови та страшне ельнінью і логістичні можливості. Позитивним чинником щодо збільшення обсягів експорту може стати зрив жнив на рашистії через брак пального, адже це один з основних виробників зернових у світі.
Нічого, вже років 15, займався іншими речами, а з 2025 - вже пенсіонер... Те що Вам не подобаються МОЇ дописи-не заважає вам загнати мене в ігнор, тим більше що ви їх не читаєте і не хочете розуміти.. Правда паралельно зі мною треба буде загнати в ігнор ще пяток активних дописувачів.... І тоді в мене виникає питання А нафіга вам гілка в якій 70% буде напис забанений, а ще 30% пояснення тестера про те як він рахує кроскурс..... вже легше вам з ним відкрити персональну гілку куди я навіть потикатись не буду...
Чомусь мені пригадався такий собі oksana-anasko... А ще пригадалася фраза Дяді Саші, перед тим як він блокував мінімум на тиждень половину дописувачів після таких "сетів", "Не годуйте троля". Без уваги сам піде. П.С. Іран та США вже дві ночі обмінюються ударами. Має вплинути завтра на курс ойро/бакс на міжнародних ринках (виглядало на те, що міг статися відскок, але тепер впевненості менше). П.П.С. Зявляється все більше інформації про виділення на саміті НАТО значної фінансової та військової допомоги Україні. До чого це може привести писав вчора...
budivelnik написав:Але при цьому я тоді за те , щоб ДОХОДИ які вищі в простого працівника, оподатковувались ТАК само як і доходи єдиноподатника.. А от тут проблема... До 8645 грн -оподаткування ОДНАКОВЕ ( якщо працівник не платник ПДВ) , а після 8645 грн і до 400 000 грн - в єдиноподатника оподаткування НУЛЬ, а в простого працівника 63% так і залишились. Тому Я за те щоб всім у відсотках ОДНАКОВО і відсотки мають бути ОДНАКОВІ як для оплати праці так і для інших пасивних доходів.
Зрозуміло. Тобто ви просто проти існування спрощеної системи та єдиного податку.
Нагадую, спрощену систему було введено саме для заохочення людей до створення робочих місць. Так, єдиноподатник, якщо в нього бізнес успішний, платить відносно менше податків. Але - він створив свій бізнес, він сам його підтримує, сам шукає клієнтів, відповідає усім своїм майном, і нічого не просить від держави, ані соціалки, ані допомоги, ані страхування. В той час як найманець працює невідомо як, його навіть звільнити буває проблематично, а якщо він працює на мінімалці - то насправді не факт що він і ту мінімалку реально заробляє, а не йому дотягують, бо менше платити не можна.
Тому ваше бажання урівняти цих людей мені не зрозуміло. Насправді вони і є урівняними по абсолютним величинам податку, усі платять по 8000, як ви кажете. І також урівняні по можливостях - якщо бідний хоче жити як ФОП, хай стає ФОПом і живе. З усіма наслідками.
Як ви вважаєте, яка країна буде успішнішою, та, де 20 мільйонів ФОПів з щомісячним доходом у 200К платять по 8000 податків, чи 20 мільйонів найманців на мінімалці з доходом у 10к платять по 8000 податків?