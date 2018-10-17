greenozon написав:Дуже просте питання - ви вивчали тарифи до Депозитки?...
Напряму СЕПом... шановні тут "барсуки",кажуть,що безкоштовно!!!
Щоб знайти спосіб поповнення з комісією слід дуже постаратися.
Например, получение бонуса от minfin:
18. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України (17) - 1.5%
(17) Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.
Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці. Які актуальні % кишмишу? Де шановний Офпред...може розтлумачити?
Шановні, розмір Винагороди в межах Акції «Бонус за поточними рахунками» становить в залежності від строку, на який відкрито Договір банківського вкладу, на який безготівково перераховуються кошти з поточного рахунку відкритого в Банку: • 0,55% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 90 днів, • 0,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 180 днів, • 3,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 367 днів, • 3,20% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 734 дні.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці. Які актуальні % кишмишу? Де шановний Офпред...може розтлумачити?
Шановні, розмір Винагороди в межах Акції «Бонус за поточними рахунками» становить в залежності від строку, на який відкрито Договір банківського вкладу, на який безготівково перераховуються кошти з поточного рахунку відкритого в Банку: • 0,55% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 90 днів, • 0,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 180 днів, • 3,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 367 днів, • 3,20% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 734 дні.
Т.е. если размещается грн на 2 года, то за первый год будет 16,9+3,2=20,1%, второй 16,9, средняя 18,5%?
Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці. Які актуальні % кишмишу? Де шановний Офпред...може розтлумачити?
Шановні, розмір Винагороди в межах Акції «Бонус за поточними рахунками» становить в залежності від строку, на який відкрито Договір банківського вкладу, на який безготівково перераховуються кошти з поточного рахунку відкритого в Банку: • 0,55% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 90 днів, • 0,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 180 днів, • 3,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 367 днів, • 3,20% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 734 дні.
Т.е. если размещается грн на 2 года, то за первый год будет 16,9+3,2=20,1%, второй 16,9, средняя 18,5%?
Совершенно верно, при размещении депозита сроком на 2 года размер ставки с учетом Вознаграждения составит 18,5% годовых.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Дли инфу про комиссии, если платить через интернет банкинг в другой банк по реквизитам: 1. Согласно тарифов по продукту "Сберегательный счет для физических лиц", перечисление средств со счета Клиента (межбанковский перевод) в национальной валюте с использованием систем дистанционного банковского обслуживания - не тарифицируется. http://www.forward-bank.com/deposits/do ... Oschad.pdf 2. Согласно тарифов по продукту "Текущий счет для физических лиц, открытый в рамках обслуживания депозитных продуктов для физических лиц", перечисление средств со счета Клиента (межбанковский перевод) в национальной валюте с использованием систем дистанционного банковского обслуживания - не тарифицируется.http://www.forward-bank.com/taruf_na_ob ... o_prod.pdf 3. Согласно тарифов по карте "Банк в Кармане", плата за безналичный перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании Электронных распоряжений на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине - 4 грн. за операцию. http://www.forward-bank.com/cards/about ... 02/BVK.pdf 4. Согласно тарифов по дебетной карте "Депозитка", плата за безналичный перевод денежных средств со счета, осуществляемый Банком на основании Электронных распоряжений на счета, открытые в других кредитных организациях в Украине - не тарифицируется. http://www.forward-bank.com/cards/about ... ositka.pdf