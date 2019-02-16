Квесторе_поверніться написав:Забирав в касі з карти біля 10000 грн...заблокувало біля 500 грн. Яким макаром вони блокують?
В тарифах є попередження про блокування 5,9%. Після проводки розблокують.
Де ті тарифи лежать? Не знайшов.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Людина з вулиці написав:Квесторе_поверніться Картки > Депозитка > Детальніше > Тарифи
Дякую за інфо...але знімав з БВК.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Сергій написав:Через цей недобанк уже 7 днів не можу користуватись своїми коштами 05.02 гроші зараховані на ощадний і там і застрягли. Після листа в підтримку зателефонували, запевнили, що питання вирішується найкращими спеціалістами. Відтоді пройшло вже 4 дні. Народ, не ризикуйте поповнювати ощадний.
Там ларчик просто открывался. Из под хрома в закладке "Платежи" видны и карты и счета, из под IE только карты. Криворукие разрабы доведут банк до цугундера. Но ГО рулит и переживает за честь (имидж) банка