1 друг и 1 родственники.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:15
1 друг и 1 родственники.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:32
Support BForward
Прошу прояснить ситуацию по операции перевода денег с Депозитки на привязанную карту другого банка в веб-ИБ.
Если операция по каким-либо причинам не прошла - деньги возвращаются на Депозитку не сразу (как происходит в нормальных банках), а только утром следующего рабочего дня.
А учитывая, что любая операция может не пройти, причем - с невнятной формулировкой "Error during payment process", - пользоваться системой невозможно, так как нет никакой уверенности, что банк таки проведёт операцию, а не заморозит деньги, оставив клиента в ожидании следующего рабочего дня.
Вопросы:
1. Почему одна и та же операция может сейчас пройти, а через час - не пройти ? Может - срабатывают какие-то невидимые лимиты ?
2. Самое главное: планируется ли мгновенный возврат средств в случае неуспешной операции ? Без этого - пользование системой становится лотереей: в какой именно момент банк заморозит деньги.
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:21
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:28
користуюся тільки кредиткою, поповнював Р2Р, але вже встиг злякатися овердрафту, приблизно те ж саме, як тут писали вище: два поповнення, в четвер, але одне проходить в п'ятницю, а інше тільки в понеділок
як я зрозумів - виводити краще СЕПом, з карти безпосередньо можуть бути невидимі ніде блукання грошей в системі
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