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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3523352435253526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек при конвертации начисляется?
anis
 
Повідомлень: 1933
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Подякував: 96 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:52

Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?
novichok
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Повідомлень: 1933
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вже є подарунки на відділеннях(не Київ) по призових трансакціях. Сам подзвонив і уточнив в кц). Питайте і отримуйте)))
tarasum
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Повідомлень: 331
З нами з: 16.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:03

  novichok написав:Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?


Всё... КОКО
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jay2004
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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