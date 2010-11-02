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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4217421842194220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо!
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100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 140
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:49

Работу прозванивают, когда дают кредитку?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:54

novichok
По-разному. В большинстве случаев - да.
Vorlon
 
Повідомлень: 8788
З нами з: 14.06.13
Подякував: 428 раз.
Подякували: 919 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:35

Почему-то думал, что анонсируемый банком cashback по КоКо в размере 1000 грн. по кредитной карте и 300 грн. по дебетной означает сумму к выплате после вычета налогов, а оказалось, что это сумма cashback до вычета налогов. Выходит, что максимальные суммы к выплате - 805.00 грн. и 241.50 грн. соответственно.
Так оно и есть? В новой программе суммы к выплате остаются прежними?
Anadonta
 
Повідомлень: 881
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Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Anadonta написав:Так оно и есть? В новой программе суммы к выплате остаются прежними?
Усе вірно - 1000 або 300 - це брудними. І в новій програмі це не змінювалось.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 447
З нами з: 12.01.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:50

  Anadonta написав:Почему-то думал

Почему? Был повод???
Vorlon
 
Повідомлень: 8788
З нами з: 14.06.13
Подякував: 428 раз.
Подякували: 919 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:09

Vorlon

Видимо, так мне хотелось... :(
В прошлые месяцы не удавалось потратить необходимую сумму для получения максимального кешбэка, а сегодня, получив 805 грн. вместо ожидаемой 1000 грн., прозрел... :shock:
Но будем довольствоваться тем, что имеем! Ведь это гораздо лучше, чем совсем ничего!
Anadonta
 
Повідомлень: 881
З нами з: 25.11.12
Подякував: 137 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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