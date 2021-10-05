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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 14:22
Valeriy237 написав: unicdima написав:
При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те
Он же сказал только про дебетные карты, по кредитным все нормально, так о чем думать...
Кредитные тогда ток с грейсом от 120дн
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