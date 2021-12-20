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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5041504250435044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:22

  Valeriy237 написав:
  unicdima написав:При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те


Он же сказал только про дебетные карты, по кредитным все нормально, так о чем думать...

Кредитные тогда ток с грейсом от 120дн :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:53

Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Tegularius
 
Повідомлень: 1669
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  #<1 ... 5041504250435044
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