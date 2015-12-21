Кредитные тогда ток с грейсом от 120дн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 14:22
Додано: Вів 21 гру, 2021 07:53
Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:04
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:10
Додаткова категорія кешбеку до новорічних свят
У рамках програми лояльності «Кльована вигода» Forward Bank дарує до новорічних свят додаткову категорію кешбеку «Техніка та обладнання». Отримати 5% за розрахунки кредитною КОКО КАРД можна з 22.12.2021- 31.12.2021 р. включно!
Умови підключення:
а) для існуючих клієнтів святкова додаткова категорія надається за умови, якщо клієнт є учасником програми лояльності «Кльована вигода» та раніше обрав основні категорії кешбеку, що були запропоновані на грудень 2021 р. у Forward Online. Додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключається автоматично (без участі клієнта).
б) новим клієнтам спочатку необхідно самостійно обрати основні категорії з 6–ти запропонованих на грудень 2021 р. у Forward Online, після чого додаткова категорія «Техніка та обладнання» підключиться протягом 10 хвилин з моменту вибору основних категорій.
Кешбек 5% нараховується лише на покупки, що здійснені за рахунок кредитних коштів.
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:45
Откуда данные? На сайте есть новость про Акція «Календар кешбек новорічний» - где есть все то что вы написали, но только она не касается кльованной выгоды а я так понимаю касается тех кредитных карт где есть календарь кэшбека. Более того в правилах четко указано что не принимают участие в акции "- Кредитні карткові договори, відкриті в рамках продукту «КОКО КАРД»". Отсюда вопрос - то что вы написали какая-то еще акция? Если да - то дайте ссылку на источник
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:53
Спасибо. Значит в новостях. А я в акциях смотрю - а там как в Бриллиантовой руке: "Халатик такой же, но с перламутровыми пуговицами".
Пока в приложении доп категории не видно, но видимо завтра появится если срок акции 22-31.12.2021
ЗЫ. Вот не выеживался бы скунс - делал бы нормальные ставки кишмыша каждый месяц, хотя бы только по кредиткам, и не пылилась бы карта с лета на полке
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