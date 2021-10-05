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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09
хуторянка написав: darmet написав: Tegularius написав:
Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Поднимут когда начнется вынос.
тогда до лета
Когда это летом ставки повышались? Мечтатели...
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:32
Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет
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andreyiskra
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:01
andreyiskra написав:
Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет
При оплаті на місці - маркетплейси, при онлайн оплаті - алкашка.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10
Онлайн платил
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:24
Порт написав: хуторянка написав: darmet написав:
[q
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Поднимут когда начнется вынос.
тогда до лета
Когда это летом ставки повышались? Мечтатели...[/quote]
а ставки не повышали - начало акции по "плюсам"
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:05
Господа, Как дела в банке? Хочу превысить фонд на пенсионном под 9 процентов. На пару месяцев
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Алексей77
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