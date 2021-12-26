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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5043504450455046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:51

  novichok написав:Банк в Кармане Голд по инициативе банка, какой %% на остаток нынче, 13?

https://www.forward-bank.com/cards/abou ... VKInic.pdf


із ІБ
Банк в кармане Visa Gold (CS) (Украина)

- Плата за обслуговування рахунку Тариф не встановлено
- Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку 1 000,00 Грн - 8,5%
- Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50,00 Грн
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 12:26

возвращаясь к
  ingtrans написав:+++
Данные у меня вот такие:
Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания
4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05
5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95
9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95
13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85


сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 12:52

  cohan написав:возвращаясь к
  ingtrans написав:+++
Данные у меня вот такие:
Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания
4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05
5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95
9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95
13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85


сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим

А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:03

  ingtrans написав:
  cohan написав:возвращаясь к
  ingtrans написав:+++
Данные у меня вот такие:
Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания
4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05
5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95
9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95
13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85


сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим

А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.


мастер
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:20

  cohan написав:
  ingtrans написав:
  cohan написав:сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим

А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.


мастер

Значит этой какие-то особенности расчета картами MasterCard. При расчетах Visa таких блокировок завышенному курсу типа +1% сверху нет. Сразу идет блокировка по текущему курсу Visa, а потом списание по курсу банка на дату того самого "зг.звіту від".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Покупка на АлиЭкспресс не попадет под категорию Техника и оборудование? Никто не покупал на Али недавно? Мсс коды не подходят?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:56

  Golf_streem написав:Какой картой лучше оплачивать в Brocard (офф-лайн) для получения кешбека? В какую категорию попадает этот магазин? Есть карты разных банков.

обычно платил Пудрой, КБ был
последнюю покупку делал в онлайне с оплатой о.картой - мсс 5977, думаю у оффлайна тот же
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:00

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Покупка на АлиЭкспресс не попадет под категорию Техника и оборудование? Никто не покупал на Али недавно? Мсс коды не подходят?


маркетплейс
cohan
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  #<1 ... 5043504450455046
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