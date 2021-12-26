|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:51
із ІБ
Банк в кармане Visa Gold (CS) (Украина)
- Плата за обслуговування рахунку Тариф не встановлено
- Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку 1 000,00 Грн - 8,5%
- Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50,00 Грн
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12286
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1016 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 гру, 2021 12:26
возвращаясь к
ingtrans написав:
+++
Данные у меня вот такие:
Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания
4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05
5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95
9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95
13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85
сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3266
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 гру, 2021 12:52
cohan написав:
возвращаясь к
ingtrans написав:
+++
Данные у меня вот такие:
Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания
4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05
5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95
9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95
13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85
сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3348
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 гру, 2021 13:03
ingtrans написав: cohan написав:
возвращаясь к
ingtrans написав:
+++
Данные у меня вот такие:
Операция...Блок...Курс...Проводка...Курс...Курс списания
4/8/2021...26,92..27,05..6/8/2021...26,95..27,05
5/8/2021...26,94..27,05..9/8/2021...26,90..26,95
9/8/2021...26,88..26,90..11/8/2021..26,95..26,95
13/8/2021..26,76..26,85..16/8/2021..26,85..26,85
сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.
мастер
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3266
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 гру, 2021 13:20
cohan написав: ingtrans написав: cohan написав:
сейчас вот лок и возврат $1, без пейпала, но через Stripe
в приложении рисует 27,61, на сайте 27.35
за списание не уверен, т.к. тут же вернули, но посмотрим
А, кстати, МПС у Вас какая? У меня данные по кредитной Visa.
мастер
Значит этой какие-то особенности расчета картами MasterCard. При расчетах Visa таких блокировок завышенному курсу типа +1% сверху нет. Сразу идет блокировка по текущему курсу Visa, а потом списание по курсу банка на дату того самого "зг.звіту від".
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3348
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 гру, 2021 16:22
Добрый вечер. Покупка на АлиЭкспресс не попадет под категорию Техника и оборудование? Никто не покупал на Али недавно? Мсс коды не подходят?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 851
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 гру, 2021 16:56
Golf_streem написав:
Какой картой лучше оплачивать в Brocard (офф-лайн) для получения кешбека? В какую категорию попадает этот магазин? Есть карты разных банков.
обычно платил Пудрой, КБ был
последнюю покупку делал в онлайне с оплатой о.картой - мсс 5977, думаю у оффлайна тот же
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:00
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Покупка на АлиЭкспресс не попадет под категорию Техника и оборудование? Никто не покупал на Али недавно? Мсс коды не подходят?
маркетплейс
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3266
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6997
|1663384
|
Пон 27 гру, 2021 18:19
cohan
|
|101826
|13495208
|
|
|8445
|2103631
|
|