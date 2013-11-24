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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:43
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greenozon
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:13
Только у меня при перводе по номеру карты сутки нет денег?
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korzviktor20
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:50
korzviktor20 написав:
Только у меня при перводе по номеру карты сутки нет денег?
Вчера толкал на эксим - вроде дошло без приключений
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Додано: Чет 30 гру, 2021 09:20
unicdima
рано
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omb
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21
У Форварда сейчас нет опять где-то запрятанной депозитной акции? Как было недавно с этими текущими счетами с кучей +++ и выплатой бонуса раз в квартал.
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candidat
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47
candidat написав:
У Форварда сейчас нет опять где-то запрятанной депозитной акции? Как было недавно с этими текущими счетами с кучей +++ и выплатой бонуса раз в квартал.
не, все ждут
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cohan
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Чет 30 гру, 2021 12:47
cohan
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|7007
|1713501
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Чет 30 гру, 2021 12:41
cohan
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