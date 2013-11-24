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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5044504550465047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:43

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:13

Только у меня при перводе по номеру карты сутки нет денег?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:50

  korzviktor20 написав:Только у меня при перводе по номеру карты сутки нет денег?

Вчера толкал на эксим - вроде дошло без приключений
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну шо там, коли? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:20

unicdima рано :mrgreen:
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21

У Форварда сейчас нет опять где-то запрятанной депозитной акции? Как было недавно с этими текущими счетами с кучей +++ и выплатой бонуса раз в квартал.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47

  candidat написав:У Форварда сейчас нет опять где-то запрятанной депозитной акции? Как было недавно с этими текущими счетами с кучей +++ и выплатой бонуса раз в квартал.

не, все ждут
cohan
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