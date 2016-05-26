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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:43

  kreuz написав:На такі прожекти нехай би склотару у Сільпо по всій країні збирали, самий він-він-він би був...

Так вони ж ніби і збирають: скло, пластик, папір, батарейки. У нас біля кас самообслуговування контейнери стоять.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:51

  klug написав:
  kreuz написав:На такі прожекти нехай би склотару у Сільпо по всій країні збирали, самий він-він-він би був...

Так вони ж ніби і збирають: скло, пластик, папір, батарейки. У нас біля кас самообслуговування контейнери стоять.

Ну то у Вас, але так не усюди, нажаль. У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні щоб, згоден на безпаперові Екобали (дали тільки одного разу, хоча пакети ніколи не беру). :wink:
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:28

  kreuz написав:У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні

Сільпо сам не зможе так зробити. У німців pfand (застава) закладена у ціну товару, тобто Ви одразу переплачуєте, а здавши пляшку, повертаєте заставу. Один магазин не може впровадити таку систему, бо ціни мають бути значно вищими за конкурентів, інакше це не має сенсу. Якщо ж приймати в автоматі просто за ціною тари, то там будуть копійки, цікаві здебільшого асоціальним елементам, а для відчутного ефекту потрібна масовість.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:37

  klug написав:
  kreuz написав:У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні

Сільпо сам не зможе так зробити. У німців pfand (застава) закладена у ціну товару, тобто Ви одразу переплачуєте, а здавши пляшку, повертаєте заставу. Один магазин не може впровадити таку систему, бо ціни мають бути значно вищими за конкурентів, інакше це не має сенсу. Якщо ж приймати в автоматі просто за ціною тари, то там будуть копійки, цікаві здебільшого асоціальним елементам, а для відчутного ефекту потрібна масовість.

Мені Сільпо цікавіший за АТБ, хотів би, щоб він був ще диверсифікованіший, може тоді дожене його. І в будь-якому разі ці всеукраїнські мережі (не один магазин) достатньо впливові задля лобіювання змін у країні на краще.

Пакети ж в АТБ вже біорозкладні (а як із цим у Сільпо?). Гадаю, Сільпо може зорганізувати прийом склотари, особливо маючи консервний завод. Можливо, й нам уже час робити це через заставу чи ще якось...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:57

проблема

У кого-то балы списываются во время покупок? (последние дня 3)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:52

  Sergion написав:У кого-то балы списываются во время покупок? (последние дня 3)

Позавчера не писались. Думал словил индивидуальный глюк. Но похоже, что нет. На ред-форуме тоже отписывались пострадавшие
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 00:59

за некоторые дни бонусы посписывались дважды ... в смысле, они типа захолдились, а потом списались, а холд при этом не ушел (баллы списываются так же как и карточные тратты походу – сначала холдятся, а потом проводятся по счету власного рахунку), поэтому реально доступно не столько, сколько у вас написано в приложении (а приложении показан баланс типа счета ВР, а не доступные к траттам бонусы (аналог авторизационного баланса для карты) - если хотите увидеть сколько реально доступно - сканите при покупке ШТРИХ с карты (а не кью-ар с приложенитя), покупаете что-то дешевое типа стика кофе за 3 грн. оплачиваете его сканируя штрих и в чеке будет написало сколько доступно бонусов для тратт ... такое у всех - надеемся при биллинге 1 числа оно уравновесится ... у меня, например, доступно со знаком минус вообще показало.
IMPRINTER
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