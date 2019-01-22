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Интернет-трейдинг
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: П'ят 20 бер, 2015 11:27
Иногда и такое бывает.
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rvitallrv
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Додано: Сер 10 лют, 2016 17:39
scalpingschool написав:
youtube.com/watch?v=EHdlS1Rkbfs&feature=gp-n-y&hd=1
прикольно роман ерин и сюда добрался сам себя рекламирует на форуме
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
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Додано: Чет 13 лип, 2017 12:42
так сказать, а почему бы и нет?)
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cubradford20
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:11
Раньше торговала на бинарных опционах, после осознания поняла, что наиболее профитно это форекс.
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fefelova
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:37
fefelova Бинарные опционы невыгодны из-за отрицательного математического ожидания. Соотношение риск-прибыль 1 к 0.8 никуда не годится
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mishavoinn4
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:07
mishavoinn4 написав:fefelova
Бинарные опционы невыгодны из-за отрицательного математического ожидания. Соотношение риск-прибыль 1 к 0.8 никуда не годится
Хорошо, тогда каким инструментом было бы более выгодно пользоваться? Форекс более ограничен по сравнению с бинарами
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Simon_Shah
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