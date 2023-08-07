[b]Вацлав Дембицки[/b]
Да действительно Вацлав, все соответствует действительности. Краина на данный момент не имеет права заключать договора страхования.
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 11 гру, 2009 17:59
[b]Вацлав Дембицки[/b]
Да действительно Вацлав, все соответствует действительности. Краина на данный момент не имеет права заключать договора страхования.
Додано: Сер 09 жов, 2013 16:02
Re: Країна
В Країни вже неодноразово ліцензії призупиняли - дивно, як вони ще працюють...
Додано: Чет 28 лис, 2013 22:14
Re: Країна
це банк такий?
Додано: Вів 10 гру, 2013 18:57
loki Мне они не могут выплатить жалкие 3 тысячи, хорошо хоть остатки машины себе оставил, а так вообще б остался без денег. Говорят пишите скаргу...
Додано: Пон 07 сер, 2023 17:03
Re: Країна
Найгірша страхова з якою я коли-небудь стикалася. Оформив страховку роботодавець, обіцяли золоті гори. Коли дійшло до діла, ані до лікаря не записали, ані ліки нормально замовити не змогли. За що їм платити незрозуміло. По телефону суцільні відмовки.
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