RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03

Re: Піреус Банк МКБ

Открылось отделение на Белорусской 11. Это там где раньше Укрсоц был, потом Альфа банк?

А есть тут что интересное для свиней?
Amid
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 12.06.08
Подякував: 190 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:46

  Amid написав:А есть тут что интересное для свиней?


вообще ничего, даже условия Кешбека по их кредитке, которую фиг получишь, тоже калечные
https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ew&id=1685
что-то не найду условий, может прикрыли уже, но вот этот номер с "не меньше 30 гривен" попросту выкидывает практически все покупки из программы
cohan
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 27.09.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:52

cohan

Спасибо. Похоже, только ячейки от 18 грн интересны.
Amid
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 12.06.08
Подякував: 190 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:10

Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12590
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:58

  sens написав:Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?

Замовляєте і забираєте. Банка працює у будь-якому відділенні.
Son of Sun
 
Повідомлень: 847
З нами з: 25.04.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:14

  sens написав:Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?



Почему забираете и куда пристраиваете?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:27

Re: Піреус Банк МКБ

Прийшло запрошення потестити новий банкінг.
Але для цього потрібно мати фізичну картку, оскільки відбувається нова реєстрація. Пообіцяли з часом зробити вхід без даних фізичної карти.
Son of Sun
 
Повідомлень: 847
З нами з: 25.04.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:56

  Son of Sun написав:Прийшло запрошення потестити новий банкінг.
Але для цього потрібно мати фізичну картку, оскільки відбувається нова реєстрація. Пообіцяли з часом зробити вхід без даних фізичної карти.


WinBank Mobile или какое-то другое?
cohan
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 27.09.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:00

  cohan написав:
  Son of Sun написав:Прийшло запрошення потестити новий банкінг.
Але для цього потрібно мати фізичну картку, оскільки відбувається нова реєстрація. Пообіцяли з часом зробити вхід без даних фізичної карти.


WinBank Mobile или какое-то другое?

https://new.winbank.com.ua/?utm_source= ... ium=stage3 - все інше
Son of Sun
 
Повідомлень: 847
З нами з: 25.04.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, lloydbanksua, Oberon, Valeriy237 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4821, 4822, 4823
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48228 6145693
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 15:49
mustbe
Идея Банк 1 ... 1947, 1948, 1949
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19481 2798991
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 14:54
cohan
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 797, 798, 799
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7988 1797038
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 14:14
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2063)
03.06.2021 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.